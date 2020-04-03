Милонов назвал «вурдалаком» Навального, распространяющего фейки о коронавирусе

Санкт-Петербург, 3 апреля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «вурдалаком» скандально известного блогера Алексея Навального и призвал жестче относиться к распространяемым им фейкам о коронавирусе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в пятницу провела онлайн-конференцию на тему «Апокалипсис с короной — как выживают профессионалы». Милонов стал одним из спикеров встречи.

Депутат Госдумы осудил распространение ложной информации в то время, как мир всеми силами борется с пандемией.

«То, что Алексей Навальный является вурдалаком, – это, в общем, и до коронавируса было понятно совершенно, поэтому необходимо жестче относиться», — заявил Милонов.

Парламентарий выступил за то, чтобы всю информацию о заболевании и способах его лечения могли распространять только государственные органы или независимые СМИ со ссылкой на официальные источники.

«Потому что сейчас благодатная почва для панических настроений, которые сеют разного рода негодяи: говорят о 30 танках, на которых вывезены 500 трупов…» — добавил он.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.

В последнее время оппозиция и либеральные СМИ особенно активно пытаются посеять панику в обществе ложными данными и откровенными фейками о пандемии. Распространением недостоверной информации о COVID-19 занимаются, кроме Навального, беглый олигарх Михаил Ходорковский, финансируемое им «МБХ Медиа», а также радио «Эхо Москвы».