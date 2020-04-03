Журналист Баженов дал совет тем, кто не может перестать паниковать из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 3 апреля. Тем, кто не может справиться с паникой из-за коронавируса, стоит обратиться за помощью к профессиональным психиатрам, считает российский телеведущий Тимофей Баженов.

«Я не настроен мыслить апокалиптически. Это болезнь, с которой человечество обязательно справится», — подчеркнул он, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Баженов обратил внимание, что идея «уходить в лес» и там самоизолироваться — не лучшая идея, и делать это ни в коем случае не нужно, особенно тем, у кого нет специальной подготовки.

«Чтобы не бояться, нужно как следует спать, плотно есть и думать о хорошем. Если страхи все равно атакуют – обратиться к психиатрам», — добавил он.

По его словам, сам он соблюдает режим самоизоляции у себя дома в Москве, работает дистанционно. Никаких особых съестных запасов ведущий не делал.

«У меня есть необходимый запас обязательных для меня и членов семьи лекарств и минимальный запас продуктов. Считаю, что в ближайшее время никаких перебоев с продуктами не будет», — добавил Баженов.

Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано 4 тыс. 149 официальных случаев заболевания, 281 человек выздоровел, 34 пациента умерли.