В Росавиации опровергли приостановку всех международных авиарейсов

Москва, 3 апреля. Росавиация опровергла информацию о приостановке международных авиарейсов в ночь на субботу для возвращения россиян из-за границы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в ведомстве.

По его словам, Росавиация не рассылала никаких документов о приостановке полетов. Из-за появления недостоверной информации Федеральное агентство воздушного транспорта сейчас получает множество звонков из-за границы от обеспокоенных граждан РФ.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась организовать возвращение россиян, которых эпидемия коронавируса застала за границей. Она разрешила для этого задействовать силы Минобороны РФ, МЧС и Управделами президента. Кроме того, Голикова поручила подключить белорусскую авиакомпанию «Белавиа», чтобы она вывезла российских туристов из Египта в счет своего долга перед РФ.

Для приема рейсов из иностранных государств предлагается использовать аэропорт Жуковский. В ближайшее время Ростех, Минпромторг, Минтранс и Роспотребнадзор должны будут оценить техническую готовность воздушной гавани для реализации этого плана.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.