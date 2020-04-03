Вербное воскресенье, Лазарева суббота и Пасха 2020: когда отмечаются, история и традиции

Лазарева суббота и праздник Вход Господень в Иерусалим предшествуют Страстной неделе, во время которой вспоминают завершение земной жизни Спасителя — сына божьего Иисуса Христа. Это важнейшие дни для всех христиан, но разные конфессии отмечают эти праздники в разное время, в зависимости от времени наступления Пасхи.

Лазарева суббота, Вербное воскресенье и Пасха 2020: когда отмечают

В 2020 году западные церкви, живущие по григорианскому календарю, встретят Светлое Христово Воскресение 12 апреля. Восточные церкви, придерживающиеся юлианского календаря (в том числе Русская православная церковь) встретят Пасху Христову на неделю позже — 19 апреля.

Лазарева суббота и праздник Вход Господень в Иерусалим (в западной традиции называемый Пальмовое воскресенье, в восточной — Вербное воскресенье) отмечаются за неделю до Пасхи. Соответственно, западные христиане отметят эти праздники 4 и 5 апреля, восточные — 11 и 12 апреля.

Почему Пасху отмечают в разное время

Общее правило для всех церквей звучит так:

«Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния».

А вот дальше начинаются расхождения. Дело в том, что западные и восточные церкви отмечают церковное полнолуние в разные даты. На эти различия накладывается еще и разница между солнечными календарями (в XXI веке она составляет 13 дней). Иногда западная Пасха совпадает с восточной, иногда опережает ее на одну неделю (так будет в 2020 году), изредка бывают расхождения в 4-5 недель.

При этом западная Пасха иногда совпадает с еврейским Песахом (главным иудейским праздником, посвященном исходу евреев из Египта), а иногда бывает раньше него. В православии Пасха не может быть раньше Песаха (за очень редким исключением): праздники тесно связаны и составляют единую последовательность евангельских событий.

Лазарева суббота и Пальмовое (Вербное) воскресенье: история праздника

Лазарева суббота посвящена важнейшему чуду, совершенному Иисусом Христом по дороге в Иерусалим: воскрешению праведного Лазаря.

Вход Господень в Иерусалим в западной традиции называют Пальмовым воскресеньем, в восточной — Вербным.

Согласно Евангелию, Иисус направился в Иерусалим на следующий день после того, как в субботу совершил чудо воскрешения Лазаря. Узнав о чудесном воскрешении, жители Иерусалима, готовившиеся к празднику Песах, решили, что Спаситель (Мессия) уже пришел, и что Иисус — это и есть Мессия.

Когда Иисус в сопровождении учеников-апостолов въехал на ослике в Иерусалим, люди приветствовали Спасителя возгласами «Осанна!», размахивали пальмовыми ветвями и выстилали ими его путь. На Руси роль пальмы по традиции играет верба, которая распускается первой, символизируя весну и скорое возрождение.

Пальмовое (Вербное) воскресенье — последний день радости перед страшной Страстной неделей и одновременно «генеральная репетиция» самой Пасхи — Светлого Христова Воскресения.

Традиции праздника

Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим торжественно отмечаются всеми церквями. Верующие посещают храмы, освящают ветви пальмы или вербы, проводятся крестные ходы и торжественные процессии, изображающие евангельские события, и так далее.

В эти праздники для православных смягчается строгость Великого поста: разрешена горячая постная пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино. В Лазареву субботу принято есть рыбную икру.

Увы, в этом году никаких публичных празднований не будет — из-за пандемии коронавируса под строжайшим запретом все крестные ходы и совместные молитвы. Но каждый верующий может отметить эти праздники в кругу семьи, со своими домочадцами. Уместна праздничная трапеза, а также чтение евангельских текстов, посвященных этим событиям, предваряющим Страстную неделю.

Какие еще традиции, связанные с Вербным воскресеньем, есть в России, мы расскажем в материалах Федерального агентства новостей.