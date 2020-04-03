Эксперты рассказали, как пережить пандемию коронавируса

Коронавирус парализовал мировую экономику, повлиял на международную политику и внес коррективы в жизнь практически любого человека. Многие люди обеспокоены тем, как вирус смог приостановить жизнь на всей Земле. Случившаяся пандемия напоминает фильм о конце света. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» по этому поводу состоялся круглый стол под названием «Апокалипсис с короной» в формате онлайн-трансляции. На мероприятие были приглашены мастера выживания в суровых условиях, фермеры, писатели-фантасты и депутаты. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Выжить при апокалипсисе

Модератор дискуссии, генеральный директор ФАН Евгений Зубарев в начале мероприятия представил инфографику с текущей ситуацией по числу заболевших и умерших от коронавируса. По его словам, число зараженных по всему миру уже превысило один миллион человек. Погибло в общей сложности 53 тысячи человек, а выздоровело 213 тысяч.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов признался, что текущая ситуация похожа на сериал «Ходячие мертвецы». По его словам, это достаточно «интересный сериал, хоть и снят не супер».

«С другой стороны, надо понимать, что вся эта американская муть, которая снимается, не имеет никакого отношения к настоящей проблеме. Поэтому для того, чтобы выжить и победить, нужно смотреть хорошие фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Белое солнце пустыни» и прочие хорошие фильмы, потому что они приносят нам радость. А она вырабатывает защитные механизмы в организме, и мы не заболеем. Но если смотреть американские фильмы, то можно заболеть – это точно, а всякие сериалы про мертвецов – тем более. Поэтому смотрите нормальное отечественное кино, и не заболеете», — выразил мнение член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В это время к обсуждению по видеосвязи подключился телеведущий и эксперт по выживанию в экстремальных условиях Тимофей Баженов. Он высказал мнение, что ситуация с коронавирусом не напоминает мир после апокалипсиса.

«Во-первых, я не присутствовал при постапокалипсисе ранее, а во-вторых, это не пост, а предапокалипсис. Я к тому же не настроен мыслить апокалиптически. Это болезнь, с которой человечество обязательно справится», — сказал Баженов.

В текущей ситуации эксперт не советует «уходить в лес», особенно без специальной подготовки. Он подчеркивает, что для избавления от паники нужно «спать, плотно есть и думать о хорошем».

«Если страхи все равно атакуют – обратиться к психиатрам», — порекомендовал Баженов.

При этом сам телеведущий сообщил, что имеет необходимый запас обязательных лекарств и минимальный запас продуктов.

«Считаю, что в ближайшее время никаких перебоев с продуктами не будет. Я в самоизоляции в Москве. Работаю дистанционно. Если присутствие необходимо – выезжаю на работу», — рассказал он.

Гречка и зомби

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ходе дискуссии решил поделиться своим мнением, откуда появилась первая информация о зомби, которые часто становятся героями книг и фильмов о постапокалиптическом мире.

«Были всякие болячки, которые в средние века людям казались достаточно странными, и они на основании этих рассказов придумали зомби. Зомби это не те, кто ходит с жутким видом по улице. Зомби – это те, кто продает гречку по баснословной цене. Вот, кто зомби, и кого нужно осиновым колом реально хоронить в могилах, пристрелив их серебряной пулей, так как они пытаются наживаться на этой беде», — озвучил свою точку зрения парламентарий.

Деревня поможет городу

Участником мероприятия по онлайн-связи стал владелец фермерского хозяйства сыроварения Истринского района Подмосковья Олег Сирота. Он рассказал, как его бизнес справляется в нынешних сложных условиях.

«Вы меня прям запугали словами про апокалипсис. На самом деле наша задача в том, чтобы просто обеспечивать поставки продовольствия нашим соотечественникам. У нас закрылась часть рынков, мы активно внедряем онлайн-доставку, развозим по Московской области очень много заказов. В общем, как-то перестраиваемся жить в новых реалиях, потому что не можем оставить соотечественников без молока и сыра», — сообщил фермер.

Однако владелец хозяйства не исключил того, что из-за эпидемии его и другие фермерские хозяйства понесут какие-то убытки.

«Самое страшное – это закрытие рынков и ярмарок. Если это сделают, то малому фермерскому бизнесу будет нелегко», — сказал Сирота.

Помимо этого, у многих мелких хозяйств появились проблемы, связанные с логистикой товаров, необходимых для производства конечной продукции. Так, Сирота привел в пример ситуацию, когда не смогли доставить зерно из Краснодарского края в Иваново из-за карантина. По его словам, самое важное в сельском хозяйстве страны — это именно посевная, иначе «осенью нечего будет есть».

В свою очередь, Виталий Милонов, оценивая ситуацию с фермерскими хозяйствами, заявил, что в стране должен работать оперативный штаб по продовольственной безопасности.

«Мы должны обеспечить непрерывное производство продуктов питания. Те, кто производит качественный продукт, находятся в зоне риска. Чем более натуральная продукция, тем сложнее ее производство», — отметил политик.

Проведение онлайн-пасхи

Соведущий Артемий Галицын поднял вопрос о том, что многие граждане в условиях самоизоляции не смогут прийти в храмы, чтобы традиционно отпраздновать праздник священной Пасхи. Однако Милонов убежден, что это можно делать дистанционно.

«Ничего в этом такого нет. Если человек болеет, если пожилой человек – не надо рисковать собой. И патриарх об этом говорит, и церковь говорит. Идите посмотрите службу дома. Нам важно, чтобы люди остались живы-здоровы. Не надо искушать господа понапрасну», — заявил депутат.

Милонов добавил, что в писании сказано: «Не надо самонадеянно считать, что господь обязан тебя спасти. Не искушай понапрасну».

«Если больной человек, пожилой человек — посмотри богослужение онлайн. Есть и телеканалы, и радиостанции, которые помогают это сделать. Даже общение со священниками налаживается сейчас, беседы в онлайн-режиме», — сказал он.

Природа и карантин

К пресс-конференции присоединился биолог Павел Глазков. Как он сообщил, нынешняя ситуация по уменьшению числа людей в городе для дикой природы Санкт-Петербурга — уникальная.

«Сейчас через ЛО и Санкт-Петербург проходит крупнейший миграционный путь птиц. Сейчас есть вероятность, что птицы, которые пролетали город транзитом, могут с большей вероятностью сесть и отдохнуть в черте города», — пояснил кандидат биологических наук.

Кроме того, Глазков обратил внимание, что ожидать нашествия диких животных в город не стоит.

«В районе Петергофа периодически появляются лисы. Фактор беспокойства в виде людей отошел в сторону, и вероятность встретить лисиц, ежей, енотовидных собак, тех же кабанов увеличивается. В связи с тем, что стало гораздо тише в городе», — объяснил он.

Врачи — нежеланные гости в слободе

В качестве гостя мероприятия выступил основатель благотворительного фонда «Слобода» Герман Стерлигов, который живет в отдельном поселении. Он рассказал о своем отношении к сложившейся эпидемиологической обстановке.

«У нас, слава богу, очень хорошо, чувствуется опасность только с той точки зрения, если к нам приедут врачи и будут пытаться нас тестировать или вакцинировать. Я думаю, что он (коронавирус. — Прим. ФАН) не передается воздушно-капельным путем, а люди заражаются в процессе тестирования. Я с презрением отношусь к вашей поганой науке, которая загубила все человечество и всю землю. Это все сделали ваши проклятые ученые, которых нужно казнить», — озвучил свою точку зрения Стерлигов.

По словам предпринимателя, сейчас слобода закрыта для посетителей, а особенно это касается врачей и журналистов, которые общаются с зараженными людьми. Магазины в условиях эпидемии закрыты.

«У нас есть натурпродукт – хлеб, зерно и холодец. Это вам надо выживать. Сейчас посев будет, и займемся огородами», — сказал он.

Стерлигов убежден, что лекарствами лечатся только «дебилы, которые губят свое здоровье».

«Мы лечимся травами, минералами, массажами, мазями. У нас все свое, от корней лопуха до зверобоя», — добавил он.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С этого момента инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем чаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.