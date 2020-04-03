Шарлатанский «блокатор вирусов» продают от имени ИТМО

В продаже аптечных сетей появился товар под названием «Блокатор», который навязывается вместо и вместе с медицинскими масками пенсионерам. На упаковке надпись: «Блокатор вируса гриппа и аденовируса. Защита от гриппа для всей семьи». Надписи вызывают доверие потребителя. Загадочный товар рекламируется как профилактическое средство, образующее «купол чистоты» в зоне дыхания человека. Его навязывают в аптеках пенсионерам, утверждая, что он защитит от эпидемии COVID-19.

При этом «Блокатор» представляет собой обычный китайский бейджик с прищепкой (36 рублей в канцелярском магазине) и картридж, внутри которого находится диоксид хлора — ядовитое вещество, вызывающее раздражение слизистых оболочек и кашель. Оптовая стоимость килограмма порошкообразного диоксида хлора — около 150 рублей. При объявленном производителем весе упаковки расчеты говорят о себестоимости производства такого товара в 60 рублей при условии розничной наценки.

Отпускная цена производителя — 600 рублей за упаковку. Розничная цена в России — около 1000 рублей. На Украине это же средство продается за 3000 гривен (примерно 8500 рублей).

В диалогах с покупателями представитель продавца на вопрос об эффективности ссылается на положительное заключение об эффективности «Блокатора» НИИ Пастера.

НИИ Пастера, значимый и авторитетный в научном мировом сообществе институт, узнав об использовании своего имени в рекламе спорного средства, сообщил на своем официальном сайте буквально следующее:

«Проведено изучение противовирусной активности средства «Блокатор»… Противовирусная активность не является значимой с точки зрения перспектив применения данного средства в качестве надежного средства индивидуальной защиты. Полученные данные не позволяют также делать заключение об эффективности изделия в отношении 99% вирусов и бактерий, как указывает разработчики».

Производитель чудо-бейджика, компания «Инноколлоид», называет свой товар в отчетных документах дезодорирующим средством. Этого нет в рекламе. Никто не купит одорант в бейджике за тысячу рублей. Ведь средство должно не только пахнуть — потребитель ждет реальной противовирусной защиты, иначе этот бейджик ничем не отличается от ожерелья из чеснока или имбиря, которые малограмотные граждане тоже пытаются использовать в качестве противовирусного препарата.

Учредитель и директор ООО «Инноколлоид», производителя «Блокатора», Александр Виноградов по совместительству является основателем лаборатории Университета ИТМО SCAMT (не путать с английским «scam» — мошенничество). В 2017 году он учредил компанию вместе с Университетом ИТМО и на базе университетской лаборатории реализовал проект «Блокатора». Лабораторные испытания чудо-дезодоранта производились в рамках договора с ИТМО.

В лаборатории SCAMT Александр Виноградов занимается инновациями и двигает науку вперед вместе со своим братом Владимиром. Под их руководством с 2014 года лаборатория SCAMT инновационно разработала не только дезодорирующее средство «Блокатор», но и «Блокатор детский». Угадайте, чем эти продукты отличаются.

Ученый из SCAMT и по совместительству бизнесмен Александр Виноградов указывает на пользу «Блокатора», ссылаясь на исследование НИИ Пастера. Имеющиеся в распоряжении Федерального агентства новостей результаты исследований говорят о том, что действие «Блокатора» анализировалось без бейджика — диоксид хлора просто капали на клетки, естественно, они погибали.

В реальной ситуации дезинфицирующий эффект взаимодействия вируса и химии «Блокатора» не будет отличаться от нуля, потому что запах диоксида хлора никак влияет на вирусы. Об этом инноваторы в рекламе чудо-дезодоранта не упоминают.

Яркая упаковка средства содержит надпись «Блокатор вирусов гриппа и аденовируса». На наш взгляд, эта надпись схожа до степени смешения с названием изобретения «Блокаторы вируса гриппа», разработанного для получения лекарственного средства для лечения заболеваний, вызванных вирусом гриппа человека, российский патент 2015 года RU 2612221 C. Ничего общего с дезодорантом это изобретение не имеет. Пусть с этим разбираются правообладатели, Роспатент и полиция.

Продавцы «Блокатора» в рекламе вводят в заблуждение потребителя, не раскрывая основные характеристики дезодоранта, на фоне пандемии преподносят его в качестве универсального безвредного антисептика и противовирусного средства.

Примечательно, что в том же ИТМО трудится небезызвестный Константин Коротков — деятель альтернативной медицины, активно продвигающий на коммерческом рынке диагностику болезней по «ауре человека» и прочие шарлатанские методы.

При всем при этом ИТМО является федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования.

Редакция ФАН готовит запрос в государственные контролирующие организации с просьбой оценить подобную деятельность государственного образовательного учреждения.