Академик РАН заявил, что коронавирус может остаться навсегда

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Виталий Зверев не исключил, что человечеству придется жить с новой коронавирусной инфекцией точно так же, как оно живет с гриппом.

«Этот вирус пришел в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет. Может быть, навсегда, — заявил Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — 70-80 процентов населения земного шара переболеют этой инфекцией. И чем больше будет исследований, тем выше будет число зараженных и тем меньше — цифра смертности. Это никакие не пять процентов. Эта цифра даже меньше, чем при гриппе. С этой инфекцией мы будем жить, как живем с гриппом, с аденовирусом».

Ученый обратил внимание на то, что за то время, пока весь мир борется с коронавирусом, от гриппа в одних только США умерли 200 тысяч человек, а переболели уже более десяти миллионов.

«И это при том, что в этом году эпидемия по гриппу слабенькая! Не такая, какая была в прошлом и позапрошлом годах», — уточнил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ.

Его слова удивили ведущую программы.

«Очень странно, почему тогда дети не ходят в школу, закрыты города, бетонные блоки устанавливаются на границах?» — спросила у академика РАН Ольга Скабеева.

Зверев посоветовал поинтересоваться про бетонные блоки у тех, кто их ставит.

«Я вам отвечу, почему принимаются такие карантинные меры. Это сделано для того, чтобы растянуть этот процесс по времени. Во всяком случае, в Европе и у нас — тоже. Если сейчас огромное количество людей будет поступать в больницы, то не справятся медики, не хватит аппаратов, не хватит лекарств. Этот процесс у нас растягивают во времени, как во всех странах — на две-три недели. Две недели — это максимальный инкубационный период этого вируса. Сейчас болеют те, кто заразился две недели назад. Если процесс мы растягиваем по времени, то сможем обеспечить пациентов всем необходимым», — объяснил Виталий Зверев.

Напомним, в целях нераспространения коронавируса президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля. По состоянию на 3 апреля в РФ было подтверждено 4 149 случаев заболевания коронавирусом, из которых 34 привели к летальному исходу и 281 — к выздоровлению. Во всем мире на сегодняшний день количество зарегистрированных заболевших коронавирусом выросло до 1 017 693 человек, из которых умерли 53 179 человек, выздоровели — 212 072.