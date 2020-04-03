Набиуллина оценила последствия нерабочего месяца для экономики РФ

Москва, 3 апреля. Россия потеряет около 2% ВВП из-за введения нерабочего месяца. Такие данные в пятницу озвучила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5–2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ», — отметила она, выступая по видеосвязи.

При этом она отметила, что в настоящий момент дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности в стране не требуется, однако, Центробанк готов задействовать дополнительные инструменты, если того потребует ситуация.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин распорядился продлить введенные из-за коронавируса выходные до 30 апреля. Глава государства отметил, что карантинные меры позволили выиграть время и мобилизовать все силы на борьбу с инфекцией. Врачи и эксперты уже неоднократно заявляли, что чем более жесткими будут карантинные меры, тем скорее эпидемия пойдет на спад. Они указывают на положительный опыт Китая, который смог быстро пройти пик пандемии благодаря жесткому карантину и слаженным действиям.

И если еще недавно Китай был на первом месте по числу зараженных, то теперь страна опустилась на пятое место, уступив «лидерство» США. В Штатах на сегодняшний день зарегистрировано 235,7 тыс. случаев заражения. Следом идут Италия (115,2 тыс.), Испания (110,2 тыс.), Германия (84,4 тыс.), Китай (81,5 тыс.) и Франция (59,1 тыс.).

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.



