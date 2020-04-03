Пациенты больницы в Коммунарке рассказали о подвиге врачей и чате поддержки

Москва, 3 апреля. Пациенты больницы в Коммунарке, заболевшие коронавирусом, создали чат, в котором делятся новостями и помогают друг другу пережить заболевание. Об этом рассказала Мария Мухина, которая уже больше недели провела в медицинском учреждении.

«Сильная слабость, постоянно сплю. Лишь недавно стала есть хоть что-то», — описала девушка свои симптомы.

Она рассказала о чате в Telegram, получившем название «Пленники Коммунарки», где собрались неравнодушные друг к другу пациенты с положительным тестом на коронавирус.

«Обсуждаем от того, что было на обед, до каких-то вещей, связанных с тем, как у кого протекает болезнь. Есть люди, которые уже вышли из больницы, но они продолжают помогать, это очень приятно», — призналась девушка.

Екатерина Самошина, одна из первых попавшая в Коммунарку с коронавирусом, добавила, что питание в больнице было организовано очень хорошо, кормили практически по семь раз в день. Она считает, что врачи совершают настоящий подвиг.

«Единственное, конечно, паника в глазах через очки химзащиты у врачей ощущалась. Им тяжело, работают по несколько смен подряд практически без отдыха. Работают на передовой, на износ», — вспомнила девушка с благодарностью.

Больница в московском поселке Коммунарка предназначена для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ее главврач Денис Проценко регулярно на своей странице в Facebook сообщает актуальную информацию о поступивших и выписанных пациентах.

Медицинское учреждение посещал президент РФ Владимир Путин.