Милонов вспомнил о «Ходячих мертвецах» во время пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 3 апреля. Сериал пандемии коронавируса — «Ходячие мертвецы», считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Однако, по его мнению, вместо этой «американской мути» на карантине нужно смотреть хорошие фильмы.

«Чтобы выжить и победить, нужно смотреть «Место встречи изменить нельзя», «Белое солнце пустыни» и другие хорошие киноленты, потому что они придают нам радости», — пояснил он, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Милонов пояснил, что радость вырабатывает защитные механизмы в организме, которые, по его мнению, позволяют не заболеть.

«Но если смотреть американские фильмы, то можно заболеть – это точно, а всякие сериалы про мертвецов – тем более … так что смотрите нормальное отечественное кино и не заболеете», — посоветовал он.

Милонов также обратил внимание, что у «страшилок» про зомби есть историческая основа

«Были всякие болячки, которые в средние века людям казались достаточно странными и они на основании этих рассказов придумали зомби», — пояснил он.

Сейчас, по его словам, зомби являются не те, кто ходит с жутким видом по улице.