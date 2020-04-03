Авиакомпания S7 попросила компенсации за отмененные из-за коронавируса рейсы

Москва, 3 апреля. Авиаперевозчики нуждаются в прямых компенсациях расходов, понесенных из-за эпидемии коронавируса и складывающейся экономической ситуации в стране, заявили Федеральному агентству новостей в пресс-службе S7 Airlines. В настоящее время авиакомпания S7 вынуждена практически вдвое сократить планы по полетной программе.

На сегодняшний день государством предложены только косвенные, неденежные меры поддержки, в то время как объемы недополученных доходов авиакомпаний продолжают расти.

«Сроки налоговых платежей перенесены на июнь, но в июне у авиакомпаний деньги не появятся. За апрель-май авиакомпании понесут серьезные потери, и о будущих выплатах налогов говорить не приходится. В то же время опыт кризиса 2014-2015 годов, когда с авиарынка ушел второй по величине игрок, показывает, что государственные гарантии не являются действенной мерой», — отмечают в авиакомпании.

S7, как и другим российским авиакомпаниям, требуются прямые компенсации расходов. В частности, в качестве эффективной меры поддержки компания рассматривает компенсацию в размере двух рублей за каждый кресло-километр по отмененным из-за распространения коронавируса рейсам.

Также помочь положению дел в сфере авиаперевозок могли бы возмещения за резкий рост цен на авиатопливо в 2018 году в срок хотя бы до конца первого полугодия 2020 года, добавили в S7 Airlines.

Кроме того, для сохранения отрасли необходимо оставить сниженную ставку НДС в 10 процентов для внутренних авиаперевозок до 2029 года, а НДС для рейсов в обход Московского авиационного узла и вовсе обнулить, полагают в S7 Airlines.

Пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение числа международных и внутренних рейсов. Так, авиакомпания «Победа» отменила все рейсы до 31 мая,

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил о рисках для авиакомпаний, связанных с пандемией коронавируса — ведомство допускает возможные банкротства перевозчиков. Убытки компаний он оценил в более чем 100 миллиардов рублей.