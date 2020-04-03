Эксперты рассказали об успешных инициативах регионов России в борьбе с коронавирусом

Москва, 3 апреля. Сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) собрали лучшие практики регионов России по противодействию распространения коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по коронавирусу. Власти регионов России начали вводить различные меры по борьбе с инфекцией.

В Республике Удмуртия провели «генеральную уборку» — полноценную дезинфекцию общественного пространства и публичных мест. Работодателей обязали предоставить списки сотрудников, которых переводят на удаленную работу и тех, кто продолжает работать. Это необходимо, чтобы подготовить меры поддержки населения в условиях карантина.

Власти Забайкальского края ввели полный запрет продажи алкогольных напитков. В Иркутской и Магаданской областях улицы патрулируют сотрудники правопорядка, призывая жителей оставаться дома.

В Нижегородской области создали «Карту жителя», которая помогает составлять расписание передвижений на следующий день. Жители указывают причины, по которым им необходимо покинуть дом.

В Иркутской области в Центре детского и молодежного творчества изготавливают тканевые маски. За одну минуту с помощью лазера делают четыре заготовки.

На плечи медиков из-за эпидемии легла большая нагрузка. Власти Калужской области, Республики Мордовия, Чеченской Республики поддерживают врачей материально — медики получают дополнительные выплаты.

В Севастополе, Амурской области, Республике Саха медикам и волонтерам передали автомобили муниципальных властей.

В Москве и области, в Петербурге, Хабаровской крае потерявшие из коронавируса работу получат финансовую поддержку. Документы на получение пособия принимают онлайн.

В 58 регионах России для врачей и сотрудников скорой помощи рестораны быстрого питания McDonalds организовали бесплатные обеды. Власти привлекают бизнесменов к поддержке незащищенных слоев населения. В ЯНАО предприниматели развозят бесплатный хлеб для многодетных семей и пожилых людей.