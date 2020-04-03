Террористы ПНС обстреляли из минометов мечеть в районе Айн Зара

Триполи, 3 апреля. Жители района Айн Зара сообщили о произведенном террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии минометном обстреле в районе мечети Аль-Кахили. Об этом 3 апреля сообщил пользователь Twitter.

Бандформирования, воюющие на стороне боевиков ПНС, продолжают провоцировать Ливийскую национальную армию, устраивая вооруженные вылазки на линии фронта и используя авиацию с артиллерией. Очередной обстрел был зафиксирован близ мечети Аль-Кахили в Айн Заре к юго-западу от Триполи.

Радикалов поддерживают турецкие военные, использующие артиллерию и беспилотники. Как ранее стало известно, ожесточенные бои между террористами и армией Халифы Хафтара произошли в Абу Салиме, боевики нанесли серию авиаударов по позициям ЛНА в Аль-Вишке и Бувайрат аль-Хуссун. Кроме того, турецкие ВС наносят урон гражданской инфраструктуре и поставкам топлива для мирного населения — генерал-майор Мабрук Газави ранее сообщал, что ВВС Турции атаковали бензовозы, везущие топливо больницам и жителям в западной части страны.