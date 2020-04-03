Москва, 3 апреля. Низкий уровень заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что в нашу страну попал менее агрессивный штамм инфекции. Об этом заявил заместитель главврача московской клинической больницы №71 Михаил Глотов.

По его словам, коронавирус постепенно мутирует и в настоящее время существует два подтипа инфекции – L и S. Подтип L является более заразным и агрессивным штаммом вируса. Он активно распространялся в самом начале вспышки. Подтип S – менее опасный, так как симптомы у него относительно слабые. В Россию попал менее агрессивный штамм инфекции, поэтому у нас фиксируется низкий уровень заболеваемости коронавирусом.

«Согласно нынешней статистике, до нас дошла вторая версия вируса. Но я не знаю, как будут развиваться события дальше», — пояснил Глотов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных новым вирусом во всем мире достигает более миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 53 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.