Россия несет жизнь. Роман Носиков объясняет, зачем мы помогли Западу в борьбе с пандемией

Россия направила помощь в Италию. Вежливые вирусологи едят приготовленный итальянцами борщ в Бергамо.

Россия направила помощь в Сербию.

Россия направила помощь в Молдавию.

Россия направила помощь в США.

Мир российского либерала-западника перевернулся. Философско-публицистический Запад и его отростки в России воспринимают все это как унижение.

Ведь все должно было быть не так. Все должно быть по-другому. Как? Дайте припомнить. А, вот же:

«Колонна «Абрамсов» пройдет по Тверской и остановится на Манежке. Благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки. Я буду сидеть на броне, молча курить и также молча смотреть на вас. Иногда делая фотографии. Вы будете смущенно улыбаться, махать американскими флажками и всячески выказывать свое дружелюбие. Я докурю, молча выкину бычок, так же молча спущусь в люк, вылезу из него со старым кожаным американским военным ремнем со звездой в кругу на пряжке и скажу: «Ну, что. Становись в очередь». Снимай штаны, братцы. Ща лекарство принимать будем. От величия. От имперства. От шовинизма. От ксенофобии. От желания чужих земель. От желания войны. От ненависти. От человеконенавистничества. От рабства. От мракобесия. Чей, говоришь, Крым? И через каждые сто метров будут стоять бочки из-под соляры, на которых доктора пряжками будут ставить печать на оголенные задницы восьмидесяти шести процентов: «Вылечен! Лейтенант Маккарти». А потом мы поедем в Останкино».

Но Аркадий Бабченко написал это еще в прошлой жизни, а сейчас уже даже Белоруссия попросила у России помощи. Какое унижение для местных поклонников белорусской системы!

И не только белорусской.

«Будем надеяться, кто-нибудь объяснит Трампу, что он подыгрывает Путину в его пропагандистской кампании!» — написал в твиттере Эндрю Вайсс из Фонда Карнеги «За международный мир».

Ему вторит Робин Диксон из The Washington Post:

«Пользу от этой помощи на самом деле извлечет не Америка, а Кремль, у которого появляется шанс для ведения пропаганды в условиях пандемии», — жалуется он.

Бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес не отстает:

«Это подарок Кремлю, а не от Кремля, если это правда».

И вновь слово аналитику из фонда Карнеги:

«Это безумие».

Да, это безумие. Потому что это — Россия. Самая ее суть, не вмещающаяся ни в аршин, ни в разум аналитика Вайсса. Ах, бедный-бедный Эндрю! Как же нам жалко тебя. Тебе не дано так многого.

Впрочем, в России у него тоже есть братья по разуму: «Зачем мы помогаем Западу, да еще в обмен на новые санкции?! Нам что, не нужны все эти аппараты ИВЛ, маски, врачи и вирусологи?!» Мечутся, не понимают, расстраиваются. Им надо кое-что напомнить. Они, похоже, забыли, кто они такие. Чьими наследниками они являются.

Когда-то давно, во времена и даты, годовщины которых наши уважаемые партнеры любят отмечать статьями про тысячи изнасилованных немок, наши не такие уж и далекие предки входили в Берлин. Столица Тысячелетнего рейха лежала в руинах. И в этих руинах сжимались от ужаса перед предстоящим возмездием арийцы — старики, женщины и дети.

Только в одном Берлине было около миллиона детей. И те, кто должен был стать нашими господами, ждали решения своей судьбы. И их судьба была решена.

На улицы столицы Германии вслед за танками выехали кухни. Много кухонь, потому что голодных было много. Тысячи кухонь. На них стояли солдаты в ватниках и половниками раздавали побежденным жизнь.

Советские солдаты начали делать то, что умеют делать только те, кто побеждает по праву. По праву человека. Не фальшивки, скрывающей свою бесчеловечность за бирками «сверхлюдей» и званиями «исключительной нации». А настоящего, подлинного, проверенного человека высшей пробы.

Победители начали спасать побежденных. От голода и болезней. От беспризорности. От преступности. Потому что именно так заканчивается настоящая победа, и никак иначе.

Любая другая победа — ненастоящая.

Все самое настоящее в этой жизни — это сотворчество человека с чем-то невероятно высшим, что есть Любовь, Истина и Жизнь. Именно в эти моменты человек переживает свою полноту, исполненность. Когда Любовь, Истина и Жизнь ведут твоей рукой — чего бы она ни держала: автомат, скальпель или половник.

Побыть человеком, каким он был задуман, — это счастье, которое дается не каждому.

Я не знаю, удастся ли нам в этом году отметить, как обычно, Пасху и День Победы. Но знаю, что поступая «странно» и «непонятно», мы соучаствуем в Победе и в Воскресении.

Мы, конечно, могли бы жить иначе. Но зачем мы были бы себе такие нужны?