Замглавы Совета муфтиев рассказал, как пандемия изменила жизнь мусульман в России

Пандемия коронавируса кардинальным образом меняет привычный уклад жизни людей по всему миру. Под эти изменения приходится подстраиваться и религиозным организациям, и верующим. О том, что изменилось в жизни российских мусульман, как заключают браки и проводят онлайн-проповеди во время эпидемии, рассказал замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ввели многие страны мира. В мечетях приостановлено проведение ежедневных коллективных и пятничных молитв, а некоторые проповеди проходят в онлайн-режиме, рассказал Рушан Аббясов.

«Сегодня многие перешли в режим онлайна: вещание проповедей происходит через современные технологии, Интернет, YouTube-каналы — у кого какие возможности есть. Поэтому мусульмане, безусловно, молятся, чтобы поскорее закончилась эта эпидемия, и мы могли вернуться к обыденной жизни», — сказал Рушан Аббясов.

Рамадан в условиях коронавируса

Несмотря на эпидемию, мусульмане продолжают подготовку к священному месяцу Рамадан. В этом году он начнется 24 апреля, и его первая неделя попадает под нерабочие дни, объявленные президентом России Владимиром Путиным до 30 числа.

«Конечно же, мусульмане не смогут приходить на коллективные разговения — ифтары, — которые мы проводим в рамках месяца Рамадан. Это чуть-чуть непривычно, не обыденно. Мы видим, что жизнь, ситуация внесла свои коррективы. Но, я думаю, это время для семейных коллективных ифтаров, когда люди в кругу своей семьи смогут собираться, проводить разговение. Также мы постараемся на этот период сделать онлайн-трансляции проповедей наших имамов и уроков наших имамов, чтобы люди могли непосредственно ощутить духовность этого месяца — прекрасного месяца Рамадан. Конечно же, будем молить Всевышнего, чтобы как можно быстрее прекратилось распространение эпидемии, и люди, кто заболел, выздоровели в скорейшее время, ну и, конечно же, чтобы Всевышний оберег нас всех от всех болезней», — сказал Рушан Аббясов.

Замглавы Совета муфтиев России также объяснил, как быть тем, кто не сможет держать уразу пост во время Рамадана по состоянию здоровья. Согласно предписаниям, во время священного месяца мусульмане в дневное время отказываются от пищи и питья. Пост начинается ежедневно после утреннего азана и завершается после вечерней молитвы с заходом солнца.

«Если физически человек здоров, он также будет соблюдать пост от рассвета до захода. Здесь пока никаких ограничений нет. Если же человек болен, то, как гласит священный Коран, потом он просто в течение года должен будет возместить пропущенное количество дней, которые он не смог продержать в Рамадан. Люди и сейчас держат пост. У нас сейчас перед Рамаданом — месяц Шаабан. И пророк Мухаммед, мир ему, призывал к тому, чтобы люди тоже этот месяц старались проводить в дополнительных постах. Это добровольные посты и, в принципе, это подготовка к месяцу Рамадану», — отметил Рушан Аббясов.

Никах в узком составе

Ограничения на число людей, которые одновременно могут находиться в мечети, затронули не только время молитв. Они распространяются и на количество присутствующих во время отправления религиозных обрядов. Вынужденная мера заставила пары, которые планировали обряд никаха — заключения брака, — скорректировать свои планы. По словам Рушана Аббясова, кто-то решает отложить церемонию, а кто-то — отказывается от пышного торжества и проводит только обряд.

«В принципе, люди это могут сделать (провести никах. — Прим. ред.) в узком составе. Чтобы совершить обряд никаха, нужно присутствие жениха, невесты и двух свидетелей — имам может заключить [брак]. Это небольшое количество людей. Имам может выехать на дом, соблюдая все необходимые меры безопасности. А потом уже, дай бог, когда пройдут все эти тяжелые времена, когда все нормализуется, люди смогут провести какие-то торжества и свадебные мероприятия. И такой вариант возможен», — объяснил замглавы Совета муфтиев России.

Имам на «дежурстве»

Сейчас, когда многие находятся в самоизоляции, имамы всеми силами стараются помочь людям и оказать им психологическую поддержку. Практически — находятся «на дежурстве», отметил Рушан Аббясов.

«Наши имамы, хочу сказать, почти все находятся на таком дежурстве: оказывают духовную и психологическую помощь и поддержку людям. Потому что мы видим, что людям нелегко менять свой ритм жизни. В данной ситуации у нас имамы тоже на передовой, как и врачи. Врачи борются за наши тела, а имамы сегодня помогают с духовными наставлениями верующим, чтобы люди не впадали в панику», — отметил духовник.

По его словам, на сегодняшний день все проповеди посвящены этой теме.