Москва, 6 апреля. Предоставленная Россией помощь Италии, США и Сербии в борьбе с коронавирусом породила волну критики со стороны так называемого «оппозиционного» сообщества. Блогер Алексей Навальный и его проект «Альянс врачей», возглавляемый Анастасией Васильевой, возмутились решением российских властей, продемонстрировав свою политическую безграмотность и недальновидность.

В ситуации с пандемией Москва оказалась наиболее подготовленной и способной противостоять распространению заболевания. При этом в странах Европы и США отмечается критическая ситуация: количество заболевших и жертв неумолимо растет, а медицинских мощностей не хватает.

Представитель Государственного департамента США Морган Ортагус сообщила, что 2 апреля в Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 «Руслан» с медикаментами и медицинским оборудованием. Она отметила, что Москва и Вашингтон и ранее оказывали друг другу гуманитарную помощь в критических ситуациях.

Также Россия направила 15 самолетов с медоборудованием, вирусологами и врачебно-сестринскими бригадами в Италию. Кроме того, в страну, больше остальных пострадавшую от коронавируса, были доставлены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции.

Россия в ситуации с коронавирусом на данный момент не испытывает критических трудностей в борьбе с болезнью. По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.

Однако Навальный и «Альянс врачей» не упускают шанса покритиковать решения российских властей. Более того, «оппозиционеры» плодят фейки, тем самым сея панику в обществе, пишет «Политика Сегодня».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия и возможности мирового сообщества. Песков отметил, что Москва рассчитывает на продолжение эффективного сотрудничества в будущем и в случае необходимости соответствующий ответ зарубежных партнеров.

«Критика всегда присутствует, но в то же время международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом — это очень важное измерение деятельности любой страны, и необходимое измерение, потому что без международного взаимодействия ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусом», — заявил Песков.

Напомним, что глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Навальный использует «Альянс врачей» качестве тайного источника финансирования. Если раньше Навальный и подконтрольный ему «Альянс» ограничивались лишь фейками, то теперь они критикуют каждое решение российских властей в ситуации с коронавирусом. При этом предпринимаемые меры с трудом можно назвать неэффективными.