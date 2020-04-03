Аркатов призвал наказывать либералов за фейки о коронавирусе

Москва, 3 апреля. Политолог Иван Аркатов призвал правоохранительные органы оперативно реагировать на фейки о коронавирусе, которые распространяют либеральные СМИ.

Генпрокуратура РФ каждый день выявляет все новые информационные вбросы, часть которых стабильно появляется на страницах либеральной прессы. Так, например, сайт «Эхо Москвы в Оренбурге» опубликовал недостоверную информацию о массовом заболевании в оренбургской колонии №8. А «Новая газета» сообщила об «ужасах» в СИЗО «Матросская тишина», где якобы зараженных коронавирусом заключенных держат в общих камерах и не лечат.

Официальные органы провели проверку по обоим случаям и не нашли никаких подтверждений сказанному. По словам Аркатова, тема коронавируса по-прежнему остается чрезвычайно актуальной, поэтому недобросовестные издания пользуются страхами людей, зарабатывая себе рейтинг и распространяя панику.

«Органы власти должны оперативно реагировать на распространение подобных фейков и давать правдивую информацию о положении дел с коронавирусом. Сегодня очень важно работать на опережение», — пояснил политолог порталу Nation News.

Он добавил, что лучшее лекарство от фейков — заблаговременное их пресечение и наказание источника вброса. Отметим, что «Эхо Москвы» уже не первый раз попадается на информационных вбросах. Накануне Генпрокуратура попросила Роскомнадзор привлечь радиостанцию к ответу за публикацию на сайте материала, в котором говорится, что ФСИН якобы пытается скрыть «вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8».