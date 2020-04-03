Украину назвали «маленькой аграрной страной, которую ждет банкротство»

Украинские экономисты анализируют положение, в котором оказалась страна после введения тотального карантина и «постановки экономики на стоп-кран». По мнению аналитика Виктора Скаршевского, украинские власти продолжают слепо идти на поводу у МВФ, выпрашивая все новые кредиты и только ухудшая положение в экономике. Начавшийся же мировой финансовый шторм может ее и вовсе похоронить, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Президент Владимир Зеленский пообещал новую программу кредитования Украины от МВФ на 10 млрд долларов — при условии, что Верховная рада примет два закона — о банках и рынке земли. Парламент эти законы принял, но, как считают эксперты, новые кредиты МВФ еще глубже затянут Украину в «долговую петлю».

Кроме того, в ближайшие дни кабмин страны намерен перераспределить средства госбюджета Украины на 2020-й, испытывающего острый дефицит доходов. В результате могут сильно пострадать социальная сфера и доходы бюджетников, а инфляция — вырасти в разы, считает Скаршевский. Экономист напомнил, что президент Зеленский в последнее время позиционировал кредит от МВФ как «критически важный» для экономики Украины и заявил, что он будет «размером до 10 миллиардов, из которых два миллиарда сразу же попадут в бюджет».

«Мне откровенно не понравилось, как принимались законы о рынке земли, «антиколомойский» закон и так далее. Власть прямо говорила: «Нам нужны эти законы, чтобы получить новый кредит от МВФ». Но в нормальном государстве национальные интересы должны ставиться выше любых требований кредиторов, — заявил эксперт. — Это уже не говоря о том, что в самих принятых законах есть и очевидные нарушения конституции, и скрытые негативные последствия для украинской экономики».

Говоря о необходимости получения нового транша кредита от МВФ, Скаршевский заявил — у Украины сейчас действительно высокая закредитованность перед западными банками и фондами. И само по себе перекредитование стране не помешало бы. Но проблема в том, что Международный валютный фонд дает странам деньги на таких условиях, которые могут поставить крест на промышленной политике, не позволяют проводить нормальную социальную политику и так далее.

«По сути, политика МВФ такова — если стране даются новые кредиты, нужно любой ценой сделать так, чтобы она вернула кредиты предыдущие. То есть если Украина хочет остаться хоть в какой-то мере «социальным» государством, вести собственную внутреннюю политику, ей категорически нельзя брать новых кредитов от МВФ», — заметил экономист.

Аналитик напомнил — предыдущие кредиты фонда давались под условия, которые призваны обеспечить Украине гарантированное технологическое отставание. В предыдущих протоколах МВФ прямо указывалось — страна не должна создавать Экспортно-кредитное агентство для поддержки своего технологичного экспорта (хотя такие агентства есть у всех ведущих стран). Украина обязалась не развивать на своей территории индустриальные парки, не создавать налоговых стимулов для собственных производителей и так далее. То есть Запад фактически искусственно держит страну «в XX веке», не давая ей развиваться, подчеркнул Скаршевский.

«В ближайшие три года Украина должна выплатить МВФ 7 млрд долларов (включая проценты). Сегодня та программа, о которой говорит президент Зеленский, подразумевает простейшую вещь — в ближайшие три года все деньги, которые дадут Украине, нужно будет фактически вернуть МВФ в виде погашения кредитов. А вдобавок на Украину «повесят» еще какие-нибудь обязательства, которые будут еще больше тормозить наше развитие. Так что новый транш МВФ — это не по мощь, а усиление кредитной кабалы», — констатировал Скаршевский.

По поводу нынешнего положения в стране экономический аналитик отметил, что «экономику Украины фактически поставили на стоп-кран», и в результате доходы бюджета вскоре буквально обвалятся. И это при том, что в ближайшие девять месяцев Киеву предстоит выплатить 5 млрд долларов по внешнему долгу, а в течение следующего года — еще 6 млрд долларов. Все это — не только МВФ, но и Всемирному банку, ЕБРР, выплаты по евробондам и так далее.

«В этой ситуации власти просто обязаны обратиться к МВФ и Всемирному банку с просьбой о реструктуризации нынешних долгов. Тем более, что эти структуры сами заявляли, что готовы пойти на такие шаги в отношении стран, которые наиболее сильно пострадают от начавшегося экономического кризиса, — заметил Скаршевский. — Для Украины это уже тяжелая реальность — цены на основные товары, которые страна экспортирует, рухнули из-за пандемии коронавируса. Гастарбайтеры, которые присылали на Украину по 12 млрд долларов в год, почти все вернулись домой по той же причине. Сама украинская промышленность также в основном встала. Все это говорит о том, что яма, в которую вот-вот упадет наша экономика, будет очень глубокой. Но правительство думает только о том, как бы еще подзанять у МВФ, «нашего друга и партнера», и это вызывает огромную тревогу».

Экономист сообщил, что те изменения, которые новое правительство Дениса Шмыгаля готовится внести в бюджет Украины — 2020, подразумевают, что до конца года только внешний долг страны будет увеличен на 4 млрд долларов.

«Все это — шаги к будущей финансовой катастрофе, — считает Скаршевский. — Ведь признаки кризиса проявились у нас очень давно. Еще 10 месяцев назад началось резкое сокращение объемов промышленного производства, больше полугода не выполняется доходная часть бюджета. И в этой обстановке власти поставили всю экономику «на стоп-кран» из-за коронавируса! — поразился эксперт. — Абсолютно ясно, что даже через полтора месяца карантина тысячи бизнесов по всей стране не восстановятся и миллионы украинцев потеряют работу! Власти использовали карантин не для того, чтобы поменять свою экономическую политику, а для того, чтобы увеличить долги перед МВФ. Все это очень похоже на внешнее управление страной».

По мнению аналитика, для того, чтобы выбраться из глубокой экономической ямы, Украине необходимо срочно начать развивать свой экспортный потенциал, завершать создание Экспортно-кредитного агентства, переориентировать госзакупки на внутренний рынок и идти на целый ряд других прорывных шагов.

«Украине необходимо становиться если не политически, то хотя бы экономически субъектной страной, нужно изо всех сил стремиться к этому, — указал экономический аналитик. — Но, к сожалению, Киев продолжает в отношении Запада политику «Чего изволите?». МВФ же, в свою очередь, стал органом, который «по самые локти» вмешивается в политику подконтрольных ему стран. И заставляет власти этих государств в обмен на кредиты идти на меры, прямо противоречащие национальным интересам».

Комментируя грядущие изменения в бюджете Украины, Виктор Скаршевский напомнил — доходы государства до конца года урезаются на 129 млрд гривен, а доходы, наоборот, увеличиваются на 79 млрд гривен. В итоге общий дефицит бюджета Украины составит рекордную сумму — около 300 млрд гривен (почти 11 миллиардов долларов).

«Такой дефицит говорит об очень плохом состоянии украинской экономики, которое сейчас, к сожалению, имеет тенденцию к ухудшению, — грустно сообщил Скаршевский. — Дефицит возник из-за того, что на создание Фонда по борьбе с эпидемией коронавируса власти выделили 97 млрд гривен. Это около 3,5 млрд долларов, но на самом деле это копейки. Даже Польша выделила на эти цели 54 млрд долларов! Излишне говорить, что этих денег не хватит на то, чтобы смягчить удар по экономике Украины. Увы, мы — бедная экономика, у нашей страны весь бюджет — 40 млрд долларов, как у одного только Берлина».

Аналитик констатировал — из-за огромного дефицита бюджета страна уже отказалась от десятков проектов государственного развития, а теперь готовится сильно порезать расходы на «социалку».

«Уже скоро власти резко сократят субсидии на ЖКХ — как минимум на 7,5 млрд гривен. Это значит, что тысячи малоимущих будут сами полностью оплачивать свою «коммуналку». Вообще, от грядущего кризиса больше всех пострадают те, кто меньше всех получает, — прогнозирует экономист. — В условиях кризиса государство включит печатный станок, начнет раскручиваться инфляция. Как следствие — на Украине вырастут цены на все основные группы потребительских товаров, в том числе на продукты, так как более трети всего продовольствия Украина импортирует».

В качестве резюме аналитик кратко обрисовал последствия полутора-двухмесячного карантина для экономики Украины.

«Миллионы людей в стране уже потеряли работу, а вместе с ней — и доход. Выйдя с карантина, многие из них начнут претендовать на выплаты от государства, у которого в свою очередь тоже не будет денег из-за кризиса. И все это происходит на фоне мировой экономической рецессии. Поскольку Украина сегодня — маленькая аграрная экономика, сильно зависящая от внешней конъюнктуры, то удар по ней может быть очень сильным. В 2008–2009-х наша экономика упала на 15%, гривна девальвировалась вдвое. В 2014–2015-х экономика Украины упала уже на 17%, а девальвация гривны оказалась трехкратной. Хочется верить, что в грядущий кризис наши потери будут хотя бы такими же, как в 2014–15 годах. И дай бог, чтобы они не были еще большими».

По мнению экономиста, до тех пор, пока экономика Украины будет оставаться сырьевой, а не инновационной, страна будет жить плохо — «от кризиса до кризиса и от дефолта к дефолту».