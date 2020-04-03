Путин заявил, что нельзя одинаково ограничивать экономическую деятельность в регионах

Москва, 3 апреля. Ограничивать экономическую деятельность в связи с распространением коронавирусной инфекции одинаково во всех регионах нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства отметил, что на руководителях регионов сейчас лежит большая ответственность, поэтому им нужно оказывать всяческую поддержку. Президент обратил внимание, как важно в этот сложный для страны и мира период обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным.

«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно», — добавил Путин.

В качестве примера он привел Алтай, где пока не зафиксировали ни одного случая заражения, однако ввели режим полной изоляции, предусматривающий закрытие учреждений и предприятий.

«Каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует», — заключил российский лидер.

В минувший четверг президент РФ выступил с очередным обращением к нации из-за пандемии коронавируса нового типа. Он объявил, что власти регионов страны будут самостоятельно принимать решения относительно карантинных мер, и продлил режим нерабочих дней в России до конца месяца.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более четырех тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, 281 пациент выздоровел, 34 человека скончались. Временно прекращено пассажирское сообщение с другими странами, в регионах введен режим самоизоляции, чтобы не допустить скорого распространения инфекции.