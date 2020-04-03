Путин объяснил необходимость карантинных мероприятий

Москва, 3 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что карантинные мероприятия продлены до 30 апреля, чтобы удержать распространение коронавируса в России.

«Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся. И это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты», — заявил Путин в ходе совещания Совбеза, которое проходило в видеоформате.

Накануне глава государства выступил с обращением к нации. Путин объявил о продлении нерабочего периода из-за коронавируса до 30 апреля. Президент РФ отметил, что нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий, мобилизовать органы власти и нарастить ресурсы системы здравоохранения.

Путин подчеркнул, что пик эпидемии еще не пройден. Российский лидер не исключил сокращение нерабочего периода, если позволит обстановка. Кроме того, президент РФ сообщил, что регионы будут сами решать и согласовывать с федеральными властями, какие предприятия остановить, а каким разрешить работать.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает оптимистичной возможность сокращения нерабочего периода в России. Знаменитый детский врач подчеркнул, что продление нерабочего времени дает оптимизм, поскольку этот период может быть сокращен.