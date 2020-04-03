Сервис по бесплатной доставке фермерских продуктов пенсионерам появился в Петербурге. ФАН-ТВ

Здоровое питание уже давно в тренде, и для многих горожан стало привычным делом покупать фермерскую продукцию к столу. Даже во время пандемии коронавируса курьеры продолжают привозить свежие продукты на пороги самоизолировавшихся граждан, а для стариков теперь делают это бесплатно.

Идея помогать пенсионерам пришла предпринимателю из Санкт-Петербурга Тимуру Хлыстову, генеральному директору сервиса по доставке фермерских продуктов «Фермер дома».

«У нас вообще сервис по доставке натуральных продуктов на дом. И последнее время начало поступать огромное количество заказов для пожилых людей. Начали звонить [их] дети с других городов, просить им привезти. И тут возникла у нас идея, почему бы нам не помочь старикам, у которых нет близких, родных в городе Санкт-Петербург. И вот решили устроить такую акцию, выложили в соцсети. Начали поступать различные заявки», — рассказывает мужчина.

По словам Тимура, на один набор продуктов уходит около полутора тысяч рублей.

«На тысячу рублей мы закупаем в обычном магазине различные крупы, чай, сахар, что-нибудь к чаю. Также и у фермера где-то на 500-600 рублей», — рассказывает предприниматель.

Например, кисломолочные продукты для своего сервиса доставки Тимур закупает на настоящей ферме в Гатчинском районе Ленинградской области, которой управляет Татьяна Кузьмич. Женщина снабжает предпринимателя творогом, молоком, кефиром, ряженкой и сливочным маслом.

Поток желающих воспользоваться бесплатной акцией оказался очень большим. Но Тимур признается, что в день удается выполнять не более трех-четырех заказов. Для доставки уже набралась команда волонтеров, да и сам Тимур рад время от времени доставить пакеты к дверям нуждающихся пенсионеров.