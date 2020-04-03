Москва, 3 апреля. Инфицированный коронавирусом человек представляет опасность для окружающих на протяжении восьми дней после проявления первых симптомов инфекции. Об этом заявил заместитель главврача московской клинической больницы №71 Михаил Глотов в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, человек может заражать окружающих в течение восьми дней после возникновения первых симптомов коронавирусной инфекции. Однако обнаружение генетического материала вируса в анализах выздоровевших пациентов не означает, что они представляют опасность для окружающих.

«Никто не знает четких путей передачи коронавируса, ничего не доказано. Мало того, есть информация, что даже после выздоровления вирус может определятся в анализах до 20 дней, однако это не значит данный человек опасен для окружающих», — пояснил Глотов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии, источником которой стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило отметку в один миллион человек. От коронавируса скончались более 53 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.