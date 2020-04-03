Первый переболевший коронавирусом в России рассказал об угрозах в свой адрес

Москва, 3 апреля. Футболист Давид Беров, переболевший коронавирусом нового типа, рассказал, с какими угрозами столкнулся из-за инфекции, подхваченной во время отдыха в Италии.

«Я первый человек, который заболел коронавирусом и выздоровел в России», — рассказал о себе молодой человек.

В Италию он отправился в феврале с друзьями, чтобы показаться на лыжах. Уже тогда, по его словам, на улицах, в метро появлялись люди в масках.

По возвращении в Россию он почувствовал легкую слабость и недомогание. Капитан футбольной команды, за которую играет Беров, настоятельно порекомендовал ему сдать анализы и только после этого продолжить тренировки.

Молодой человек отправился в поликлинику, рассказал о своей поездке в Италию, после чего скорая оперативно забрала его в инфекционную больницу. Вскоре стал известен результат анализа — положительный.

Роспотребнадзор выяснил у молодого человека, с кем он контактировал. Даже его маму, которая улетела в Крым к родственникам, нашли и проверили на наличие заболевания.

«Физически я себя хорошо чувствовал. Температура только один раз была 37. Врачи очень добрые, заботливые, сопереживали мне, шутили», — добавил он.

Но ситуация не была до конца радужной. Беров признался, что не знал, как вести себя в ответ на критику и многочисленные звонки. Молодому человеку писали в социальных сетях угрозы.

«Ты привез вирус в Россию, мы сожжем твой дом», — вспомнил он.

Берову помог брат-журналист, который посоветовал, как вести себя в подобных ситуациях. Молодой человек выздоровел и вернулся к тренировкам.

По последним данным, в России зафиксировано более четырех тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, 281 пациент выздоровел, 34 человека скончались. Временно прекращено пассажирское сообщение с другими странами, в регионах введен режим самоизоляции, чтобы не допустить скорого распространения инфекции.