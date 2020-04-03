Сирия, 3 апреля. На севере Хасаки в зоне операции «Источник мира» были нейтрализованы 10 курдских боевиков. «Лива Фатимиюн» повышает меры безопасности на востоке Дейр-эз-Зора. В Идлиб прибыл конвой турецкой армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, на севере Алеппо понесли потери, лишившись двух офицеров.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла позиции правительственных войск в Алеппо; повредила системы водоснабжения на севере Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери при столкновении с подразделением турецкой армии на севере Хасаки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве мирного жителя на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: направили конвой тяжелой техники в Идлиб и Алеппо.

Провинция Алеппо

Как передает источник в сети Twitter @NotWoofers, к северо-западу от города Манбидж боевики поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии» открыли огонь из артиллерии по позициям правительственных войск у поселка Аль-Араб и в окрестностях деревни Хасан аль-Кубра. По неподтвержденным данным, боевиков также поддержали подразделения турецкой армии. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), при обстреле были ранены два офицера САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Проиранские силы «Лива Фатимиюн» повышают меры безопасности на въезде в город Абу-Кемаль и Меядин после нападения террористов «Исламского государства» на их конвой. Как передает источник в сети Twitter @Sada AlSharqieh, в регион прибыла колонна бронированных автомобилей с отрядами бойцов, в том числе из состава «Катаиб Хезболла».

В окрестностях города Шхиль был найден труп мужчины. Как сообщает медиаресурс Euphrates post, позднее тело удалось опознать. Убитый — Ахмад Мухейзен аль-Амьян, был похищен четыре дня назад группой неизвестных в поселке Джасим. Наиболее вероятно, что с мужчиной расправились террористы «Исламского государства». Три дня назад «спящие ячейки» ИГ выбросили в окрестностях Бусейры изуродованное тело мужчины, которого похитили и запытали до смерти якобы за сотрудничество с «Демократическими силами Сирии».

Провинция Идлиб

Медиаактивисты «Хайят Тахрир аш-Шам» распространяют в социальной сети Twitter сообщения, о том, что боевики открыли огонь из ПТУРов по опорным пунктам САА в окрестностях города Кансафра и атаковали укрепления правительственных войск у деревни Сафухан, Файлаф и у горы Джебель Шахшабу. Информации о раненных и убитых в рядах САА пока что не поступало.

По сообщению медиаресурса Step News, в Идлиб к наблюдательным пунктам ВС Турции прибыл конвой тяжелой военной техники. Колонна из десятков бронированных автомобилей и грузовиков с материально-техническим обеспечением вошла на территорию САР из Турции через погранпереход «Кафр-Лусин». Часть груза была направлена в западную часть провинции Алеппо.

Провинция Хасака

Местные источники сообщили медиаресурсу NORS, что на востоке провинции по-прежнему отмечается рост числа разведывательных вылетов ВВС международной коалиции. Американские истребители были замечены в воздушном пространстве над поселком Тель аль-Барак.

Артиллерия «Сирийской национальной армии» обстреляла окрестности поселка Тель-Тамр на северо-востоке провинции. Часть выпущенных ракет приземлилась в районе водонасосной станции «Аллюк», повредив трубы. Данная станция обеспечивала питьевой водой около миллиона жителей города Хасака и прилегающих к нему населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.