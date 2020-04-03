Билл Гейтс разработал план для победы над коронавирусом в США

Вашингтон, 3 апреля. Основатель американской корпорации Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс разработал план, который позволит положить конец эпидемии коронавируса в США. Свои мысли бизнесмен изложил в колонке, опубликованной на страницах Washington Post.

По мнению Гейтса, для победы над коронавирусом власти США должны сделать три шага. Первый — это общенациональная самоизоляция. Ряд штатов так и не перешел на карантин, оставив открытыми магазины, кафе и пляжи, что способствует распространению вируса.

«Любая путаница в этом вопросе лишь усилит экономический урон, усугубит риск рецидива и умножит количество смертей», — считает предприниматель.

Второй шаг — массовое тестирование на федеральном уровне. Причем начать Гейтс предлагает с врачей и сотрудников экстренных служб, затем, по его мнению, необходимо проверить пациентов с ярко выраженными симптомами, а уже потом — всех остальных.

Третий шаг — научно подойти к разработке вакцины от коронавируса. При этом бизнесмен призвал американских политиков не распространять панику. Он отметил, что из-за слухов об эффективности гидроксихлорина в борьбе против коронавируса люди начали массово скупать этот препарат, и теперь его не хватает для лечения больных волчанкой, пишет газета «Известия».

Отметим, что США на сегодняшний день находятся на первом месте по числу зараженных. В стране зарегистрировано 235,7 тыс. случаев заражения. Следом идут Италия (115,2 тыс.), Испания (110,2 тыс.), Германия (84,4 тыс.), Китай (81,5 тыс.) и Франция (59,1 тыс.).

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем чаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.