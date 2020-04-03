Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Москва, 3 апреля. Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что принимаемые в России меры повлияли на количество и тяжесть заболевших.

«Фактически, та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — приводит слова Мурашко радио Sputnik.

Глава Минздрава призвал россиян укреплять иммунитет в период эпидемии. Кроме того, Мурашко сообщил, что всех заразившихся, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, консультируют ведущие специалисты федеральных медицинских центров.

Напомним, сейчас в России насчитывается 4149 заразившихся коронавирусом в 78 регионах. 601 новый случай был зарегистрирован за минувшие сутки. Как пишет Deita.ru, за сутки до этого в нашей стране выявили более 700 заразившихся. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля, при этом выходные могут закончиться раньше, если угроза эпидемии будет ликвидирована.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета и рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявил, что пик заболеваемости в нашей стране еще не пройден. Глава правительства не исключил развития событий по самому сложному сценарию.