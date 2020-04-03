Лобода кардинально сменила имидж на карантине

Москва, 3 апреля. Известная певица Светлана Лобода не дает заскучать своим поклонникам на карантине и часто делится кадрами своей жизни на самоизоляции. Звезда решила кардинально сменить образ.

Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке знаменитость предстала в новом образе – 37-летняя певица отказалась от привычной челки и отрастила волосы. Кроме того, Лобода сменила цвет волос, из блондинки певица перекрасилась в натуральный светло-русый оттенок.

«Время перемен», — подписала снимок звезда.

Перемерены во внешнем виде певицы оценили ее звездные коллеги. Яна Рудковская и Игорь Крутой оставили восхищенные комментарии под фото. Продюсер звезды Нателла Крапивина также не прошла мимо новой публикации.

«Ой, ну я не могу», — написала Крапивина.

Лобода ответила продюсеру. Она призвала ее не стесняться и тоже сделать home photo. Подписчики звезды оценили перемены в образе певицы.

«Натуральная вы еще красивее», — написала aleriyaalstrukova.

«Просто куколка», — добавила tanua_best.

«Очень красивая», — отметил vp5058199.

Лобода в социальной сети Instagram часто делится с поклонниками рекомендациями на фоне пандемии коронавирусной инфекции и рассказывает, как проводит время на самоизоляции. Певица советует всем подписчикам по возможности следовать ее примеру и соблюдать карантин. Ранее Лобода на домашнем карантине сняла клип в ванной. Зажигательный ролик вызвал бурю эмоций у фанатов артистки.