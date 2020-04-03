Советы бывшего врача: «отмываем» коронавирус без фанатизма

Федеральное агентство новостей продолжает публиковать советы пенсионера, в прошлом врача-терапевта Игоря Владимировича относительно поведения во время эпидемии коронавируса. Рекомендации адресованы находящимся в самоизоляции людям, которые испытывают дискомфорт от непривычной и, признаемся, пугающей многих ситуации. Сегодня советы бывшего врача посвящены тому, как поддерживать чистоту в жилище в эпоху коронавируса.

Советы бывшего врача: даже во времена коронавируса не надо сходить с ума по чистоте

Роспотребнадзор опубликовал важные рекомендации, как поддерживать чистоту в доме во время разгула коронавируса. Эти рекомендации вы почитаете сами, пройдя по ссылке. Если вкратце, там написано следующее: как можно чаще занимайтесь уборкой, кое-что по возможности протирайте спиртовыми растворами, если в доме есть больные, иногда используйте хлорку.

Советы полезные, уборка — дело хорошее, и все эти меры я, большой любитель чистоты, всячески поддерживаю. Но и в крайности впадать не стоит.

Чего не бывает «при чистоте хорошей»

В любимой книге моего детства «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля по поводу чистоты был привязчивый стишок. Дело было во время Гражданской войны и эпидемии тифа (которая в России наложилась на знаменитую испанку — страшную пандемию гриппа). Переносчиками тифа были платяные вши, которые заводились от плохой гигиены. Чтобы побороть это зло, дети рисовали агитационные плакаты со следующими стихами:

«При чистоте хорошей не бывает вошей. Тиф разносит вша, точка, и ша!»

Так вот, «чистота хорошая» для нас и во времена коронавируса очень актуальна, а вот доводить себя до психоза на этой почве не стоит.

Давайте без фанатизма!

Сразу уточним: если вы по жизни чистюля, у вас и так пыль под кроватью и за креслом не клубится, а кошачий лоток выглядит чище, чем у иных Homo sapiens посуда. Значит, вам стоит лишь немного больше уделять времени ежедневной и еженедельной уборке, применив рекомендованные средства. Не более. Доводить себя до ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства, как у героев реалити-шоу «Помешанные на чистоте»), точно не надо.

Объясню, почему. Человек всегда и везде окружен микроорганизмами, с которыми он постоянно взаимодействует. Как правило, это взаимодействие проходит вполне спокойно, ко взаимному удовольствию — ни мы нашим привычным микроорганизмам не мешаем, ни они нам.

Но, если вдруг резко разогнать всю эту привычную для нас флору при помощи спирта и хлорки, поверьте, свято место пустым будет недолго. Это значит, что набегут новые микроорганизмы, и не факт, что дружелюбные. А — самое главное — для этого конкретного человека новички будут непривычными. Со всеми вытекающими. Так что, чистюли — пожалуйста, без фанатизма!

Но, повторю, это относится только к тем, что привык дом держать в чистоте и безо всякого коронавируса.

Пора провести генеральную уборку

А вот если вы к уборке относитесь с прохладцей, самое время пересмотреть свои принципы. Время на самоизоляции — отличный повод провести генеральную уборку квартиры, а потом поддерживать в ней чистоту. Пора вытряхнуть и перестирать зимние вещи, перемыть и убрать обувь не по сезону, а также, не торопясь, разобрать пару-тройку хламосборников, выкинув по максимуму все ненужное. Тем более, что выносить бытовой мусор можно абсолютно законно, так что это отличный повод прогуляться.

Кстати, добавлю относительно домашних питомцев: выгулял собаку — помой ей лапы. И не забываем мыть подошвы обуви, в которой выходили из дома.

Что касается ношения на улице перчаток и масок, тут решайте сами. Вреда от этого не будет, а насчет пользы — вопрос дискуссионный. Это, конечно, если вы сами здоровы — простуженный человек может покидать квартиру только в маске.

Так что — будьте здоровы и поддерживайте чистоту!