На второй год не оставят, летом учиться не будем: как COVID-19 меняет работу школ России

Вынужденные каникулы в России решением президента продлены до 30 апреля. Как минимум до этого времени остаются на дистанционном обучении российские школьники. В Минпросвещения понимают, что резкий переход на дистанционное преподавание — это большой вызов и для учеников, и для учителей. Поэтому сейчас создаются такие технические условия, чтобы педагоги смогли дать, а школьники взять нужный объем знаний, завершить обучение, а летом отдыхать со своими семьями.

Как система образования РФ адаптируется к новым условиям работы — читайте в материале Федерального агентства новостей.

ЕГЭ и ОГЭ упрощены не будут

В Рособрнадзоре уже заявили о сроках переноса ЕГЭ и ОГЭ на 8 и 9 июня соответственно. В Минпросвещения уверяют, что на сложность экзаменов это не повлияет, задания упрощать не станут. Для дистанционного обучения школьникам создают все возможности — ранее ФАН подробно рассказывал о том, как действует формат удаленного обучения в России.

«Если кто-то не хочет учиться дистанционно, то не выполнит учебный план. Это не прихоть, а условия текущего момента. Мы не можем организовать пребывание в школе, чтобы не допустить ухудшения ситуации, — прокомментировал замминистра просвещения Дмитрий Глушко. — Много вопросов о качестве связи, но за это министерство не отвечает. Мы обеспечиваем контент, даем полезную информацию».

Что касается Всероссийских проверочных работ, то учебным учреждениям дано право самостоятельно определять их сроки.

«Для каждого класса и школы есть индивидуальные задания. Если одна школа проведет ВПР раньше, то это никак не поможет школам из другого региона, так как задания разные, — объяснил Глушко. — Несмотря на то, как развивается ситуация, образовательные организации должны реализовывать свою деятельность для того, чтобы учащиеся различных программ могли получить максимально качественную образовательную услугу, и готовиться к тем итоговым испытаниям по окончании каждого учебного года и учебного курса, которые предстоят».

Летом учиться не придется

Бояться переноса учебы на лето школьникам не стоит, заверили в Минпросвещения РФ.

«У нас есть задача — максимально в установленные сроки завершить учебный год, — рассказал Глушко. — Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с продвижением инфекции. Это зависит от нашего поведения, ответственной гражданской позиции. Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось».

По словам замминистра просвещения, сейчас создаются такие технические условия, чтобы учителя смогли дать, а ученики взять нужный объем знаний, завершить обучение, а летом отдыхать со своими семьями.

Учеников 9 и 11 классов не оставят на второй год, уточнили в Минпросвещения.

«Мы мобилизуем все ресурсы — федеральные, региональные, федеральных операторов мобильной связи, ТВ компании, производителей интернет-контента — чтобы дать полезную базу, которая позволит качественно освоить программу, — сказал Глушко. — Мы работаем над техническими решениями, позволяющими осуществлять более качественный доступ к интернет-ресурсам, которые испытывают шквал обращений».

Учителям тоже пришлось учиться

Российские учителя сохранят свои зарплату и отпуска: после того, как педагоги передадут ученикам весь учебный материал, вне зависимости от формата уроков, они смогут находиться в законном отпуске, отмечают в профильном ведомстве.

«Если учитель выполняет учебную программу, то зарплаты сохраняются. Конечно, тренировки по футболу или хоровое пение организовать сложно, но учителя вольны искать любые способы преодоления затруднений. Я видел, что у них это получается, — прокомментировал Глушко. — Идет работа над тем, чтобы учителя, находясь дома, были обеспечены соответствующими гаджетами. Чтобы они могли организовать из дома ведение уроков».

По словам Дмитрия Глушко, в министерстве понимают, что резкий переход на дистанционное преподавание — это большой вызов для российских учителей. Пришло время, когда самим учителям внезапно пришлось учиться и осваивать новые форматы преподавания.

«Весь мир перешел в некое новое представление о том, как новым образом организовывать свой рабочий процесс, свой быт, свою жизнь. Всем придется приспосабливаться, это подтолкнет, в том числе, развитие компетенций у людей — пользоваться различными гаджетами, — сказал Глушко. — В нашей будущей жизни нам всем придется учиться. Наша жизнь требует того, чтобы мы умели пользоваться различными электронными приложениями для организации своих коммуникаций, причем не односторонней, а многоканальной — с различными людьми, которые учатся, учат, просто с нашими знакомыми, друзьями. И это вызов. Хотелось бы, чтобы наши учителя сами научились».

Работа школ не остановлена, меры определяются регионами России

Россия очень большая, ситуация в школах везде разная, признают в Минпросвещения РФ. Указ, связанный с повторным обращением президента РФ к народу, напрямую не ограничивает работу образовательных организаций, но дает на это полномочия губернаторам, главам субъектов страны.

«У нас есть школы, сады, колледжи, расположенные в таких населенных пунктах, которые ограничены наземным перемещением, — обратил внимание Дмитрий Глушко. — У всех субъектов РФ сегодня есть право принять решение: они должны организовать образовательный процесс в режиме как раз мер, принятых в регионе. Большинство регионов живут в режиме повышенной готовности, в связи с чем приняты соответствующие распоряжения, указы глав субъектов РФ, и эти меры повышенной готовности предполагают находиться в режиме самоизоляции, социального дистанцирования».

В ведомстве напомнили, что большая часть образовательных организаций России сделала попытку перейти на формат дистанционного обучения еще до первой недели, объявленной нерабочей. Всю эту неделю запускались, тестировались, вводились в использование разные площадки онлайн-образования, проводилась ревизия готовности образовательных учреждений к дистанционной работе.

Добавим, что перечень платформ для дистанционного обучения есть на ресурсе Российской электронной школы.