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На второй год не оставят, летом учиться не будем: как COVID-19 меняет работу школ России

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На второй год не оставят, летом учиться не будем: как COVID-19 меняет работу школ России

Вынужденные каникулы в России решением президента продлены до 30 апреля. Как минимум до этого времени остаются на дистанционном обучении российские школьники. В Минпросвещения понимают, что резкий переход на дистанционное преподавание — это большой вызов и для учеников, и для учителей. Поэтому сейчас создаются такие технические условия, чтобы педагоги смогли дать, а школьники взять нужный объем знаний, завершить обучение, а летом отдыхать со своими семьями.

Как система образования РФ адаптируется к новым условиям работы — читайте в материале Федерального агентства новостей.

ЕГЭ и ОГЭ упрощены не будут

В Рособрнадзоре уже заявили о сроках переноса ЕГЭ и ОГЭ на 8 и 9 июня соответственно. В Минпросвещения уверяют, что на сложность экзаменов это не повлияет, задания упрощать не станут. Для дистанционного обучения школьникам создают все возможности — ранее ФАН подробно рассказывал о том, как действует формат удаленного обучения в России.

«Если кто-то не хочет учиться дистанционно, то не выполнит учебный план. Это не прихоть, а условия текущего момента. Мы не можем организовать пребывание в школе, чтобы не допустить ухудшения ситуации, — прокомментировал замминистра просвещения Дмитрий Глушко. — Много вопросов о качестве связи, но за это министерство не отвечает. Мы обеспечиваем контент, даем полезную информацию».

На второй год не оставят, летом учиться не будем: как COVID-19 меняет работу школ России

Что касается Всероссийских проверочных работ, то учебным учреждениям дано право самостоятельно определять их сроки.

«Для каждого класса и школы есть индивидуальные задания. Если одна школа проведет ВПР раньше, то это никак не поможет школам из другого региона, так как задания разные, — объяснил Глушко. — Несмотря на то, как развивается ситуация, образовательные организации должны реализовывать свою деятельность для того, чтобы учащиеся различных программ могли получить максимально качественную образовательную услугу, и готовиться к тем итоговым испытаниям по окончании каждого учебного года и учебного курса, которые предстоят».

Летом учиться не придется

Бояться переноса учебы на лето школьникам не стоит, заверили в Минпросвещения РФ.

«У нас есть задача — максимально в установленные сроки завершить учебный год, — рассказал Глушко. — Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с продвижением инфекции. Это зависит от нашего поведения, ответственной гражданской позиции. Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось».

На второй год не оставят, летом учиться не будем: как COVID-19 меняет работу школ России

По словам замминистра просвещения, сейчас создаются такие технические условия, чтобы учителя смогли дать, а ученики взять нужный объем знаний, завершить обучение, а летом отдыхать со своими семьями.

Учеников 9 и 11 классов не оставят на второй год, уточнили в Минпросвещения.

«Мы мобилизуем все ресурсы — федеральные, региональные, федеральных операторов мобильной связи, ТВ компании, производителей интернет-контента — чтобы дать полезную базу, которая позволит качественно освоить программу, — сказал Глушко. — Мы работаем над техническими решениями, позволяющими осуществлять более качественный доступ к интернет-ресурсам, которые испытывают шквал обращений».

Учителям тоже пришлось учиться

Российские учителя сохранят свои зарплату и отпуска: после того, как педагоги передадут ученикам весь учебный материал, вне зависимости от формата уроков, они смогут находиться в законном отпуске, отмечают в профильном ведомстве.

«Если учитель выполняет учебную программу, то зарплаты сохраняются. Конечно, тренировки по футболу или хоровое пение организовать сложно, но учителя вольны искать любые способы преодоления затруднений. Я видел, что у них это получается, — прокомментировал Глушко. — Идет работа над тем, чтобы учителя, находясь дома, были обеспечены соответствующими гаджетами. Чтобы они могли организовать из дома ведение уроков».

На второй год не оставят, летом учиться не будем: как COVID-19 меняет работу школ России

По словам Дмитрия Глушко, в министерстве понимают, что резкий переход на дистанционное преподавание — это большой вызов для российских учителей. Пришло время, когда самим учителям внезапно пришлось учиться и осваивать новые форматы преподавания.

«Весь мир перешел в некое новое представление о том, как новым образом организовывать свой рабочий процесс, свой быт, свою жизнь. Всем придется приспосабливаться, это подтолкнет, в том числе, развитие компетенций у людей — пользоваться различными гаджетами, — сказал Глушко. — В нашей будущей жизни нам всем придется учиться.

Наша жизнь требует того, чтобы мы умели пользоваться различными электронными приложениями для организации своих коммуникаций, причем не односторонней, а многоканальной — с различными людьми, которые учатся, учат, просто с нашими знакомыми, друзьями. И это вызов. Хотелось бы, чтобы наши учителя сами научились».

Работа школ не остановлена, меры определяются регионами России

Россия очень большая, ситуация в школах везде разная, признают в Минпросвещения РФ. Указ, связанный с повторным обращением президента РФ к народу, напрямую не ограничивает работу образовательных организаций, но дает на это полномочия губернаторам, главам субъектов страны.

«У нас есть школы, сады, колледжи, расположенные в таких населенных пунктах, которые ограничены наземным перемещением, — обратил внимание Дмитрий Глушко. — У всех субъектов РФ сегодня есть право принять решение: они должны организовать образовательный процесс в режиме как раз мер, принятых в регионе.

Большинство регионов живут в режиме повышенной готовности, в связи с чем приняты соответствующие распоряжения, указы глав субъектов РФ, и эти меры повышенной готовности предполагают находиться в режиме самоизоляции, социального дистанцирования».

На второй год не оставят, летом учиться не будем: как COVID-19 меняет работу школ России

В ведомстве напомнили, что большая часть образовательных организаций России сделала попытку перейти на формат дистанционного обучения еще до первой недели, объявленной нерабочей. Всю эту неделю запускались, тестировались, вводились в использование разные площадки онлайн-образования, проводилась ревизия готовности образовательных учреждений к дистанционной работе.

Добавим, что перечень платформ для дистанционного обучения есть на ресурсе Российской электронной школы.

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