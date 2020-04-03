Доктор Глотов назвал отличительные симптомы коронавируса

Москва, 3 апреля. Клиническая картина развития коронавируса схожа с обычными респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявил заместитель главврача московской клинической больницы №71 Михаил Глотов.

По его словам, новый штамм коронавируса и вирус гриппа имеют сходные симптомы, так как все они принадлежат к группе острых респираторных вирусных инфекций.

«Не стоит забывать, что таких вирусов существует семь типов. Невозможно сказать, что один отличается от другого», — сказал Глотов в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

При этом у нового коронавирсуа есть некоторые отличительные симптомы, которые проявляются у людей старше 65 лет с наличием нарушений иммунной системы.

«Для них это (заражение коронавирусом — Прим. ФАН) может закончиться развитием дыхательной недостаточности и пневмонии, которые могут привести к фатальному исходу», — добавил Глотов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигло отметки в один миллион человек. Заболевание унесло жизни более 53 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.