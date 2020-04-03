Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС

Москва, 3 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, данные правила обязательны для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или ЧС.

В частности, документ запрещает распространять недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. При угрозе ЧС россияне будут получать инструкции о своих действиях по теле- и радиоканалам. Помимо этого, будет организована рассылка коротких текстовых сообщений.

Указания и инструкции для граждан могут также транслироваться через СМИ или операторов связи. Среди прочего, они могут касаться требований эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации.

Правила допускают, что у ряда граждан может быть документ, который разрешает не эвакуироваться и заходить в зону, где объявлена эвакуация. Такие документы эта категория граждан должны иметь при себе и предъявлять в случае необходимости.

Описываются также и действия при обнаружении пострадавшего. В этом случае граждане должны будут принять меры по вызову помощи, а до ее прибытия (при отсутствии угрозы своей жизни и здоровью) оказывать первую помощь самостоятельно.

Напомним, 1 апреля президент РФ Владимир Путин наделил Кабмин полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий. Необходимость принятия закона была вызвана необходимостью борьбы с распространением коронавируса.

Отметим, что помимо правил поведения при ЧС и режиме повышенной готовности, правительство может устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарств и медизделий при эпидемиях, на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же самим списку, избиркомы могут отложить голосование на выборах или референдуме при введении режимов.

По последним данным, в России зарегистрировано 4 тыс. 149 случаев заболевания коронавирусом, 281 человек выздоровел, 34 человека скончались.