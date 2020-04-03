На Украине оценили призыв Всемирного банка принять новые законы

Уже много лет украинские земли сельскохозяйственного назначения привлекают внимание мировых аграрных корпораций. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Обращение Всемирного банка

Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Об этом написала пресс-служба организации.

«Для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов», — говорится в сообщении.

Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству.

«Важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность», — добавили в пресс-службе.

Территория Запада

Как отметил Евгений Голышкин, Украина все более превращается в подконтрольную территорию Запада. Подобные посылы со стороны Всемирного банка и МВФ — это не просто пожелания и советы, а фактически инструкция-распоряжение. Мировые финансовые институты не просто так демонстрируют свое «шефство» над Украиной.

Уже много лет украинские земли сельскохозяйственного назначения привлекают внимание мировых аграрных корпораций.

«Формулировка «для прозрачного рынка земли» говорит о том, что Киев будет вынужден продавать землю не по своим правилам, а по тем, что будут спущены сверху. По разным социологическим опросам, более 60 процентов граждан Украины против такой продажи, так как есть понимание того факта, что это откровенная скупка страны и разрушение отечественного сельского хозяйства», — пояснил Евгений Голышкин.

Именно поэтому, по мнению украинского политолога, данный закон завуалирован нечеткими формулировками, которые будут давать возможность финансовым воротилам действовать по серым схемам через подставные юридические субъекты или физических лиц. Таким образом они будут скупать национальное достояние Украины и вынуждать украинских селян работать за бесценок на данных землях.

«Такое положение вещей является открытой и откровенной колонизацией», — заключил Евгений Голышкин.

Ультиматум Киеву

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик назвал это «патриотизмом» правящих кругов Украины. Налицо и то, по чьей указке и в чьих интересах было принято решение о свободной купле-продаже украинских земель, обратил внимание эксперт.

«Украинская власть избавляется от последнего, что было еще ликвидным на Украине. Тем самым она демонстрирует свой классовый характер: слуги не трудового народа, а местных и зарубежных капиталистов. Всемирный же банк использует эту ситуацию для решения задач тех, кто им реально руководит — транснациональных корпораций. Все это делается для того, чтобы максимально облегчить им доступ к украинской земле», — заметил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, этим и объясняются такого рода заявления Всемирного банка. Скорее всего, украинская власть этот ультиматум примет.