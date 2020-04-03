Врач больницы в Коммунарке рассказала, в чем состоит «ужас ситуации» с коронавирусом

Заведующая отделением лучевой диагностики больницы №40 в Коммунарке Элеонора Баланюк на прямой связи со студией программы «Время покажет» рассказала, что больше всего тревожит медиков, борющихся с коронавирусом.

По словам врача, сегодня говорить о том, как будут развиваться события в нашей стране, еще рано.

«Прогнозы строить достаточно рано. Мы в борьбе. Мы в самом центре. Мы, безусловно, пытаемся сделать все, что от нас зависит, и делаем это», — сказала завотделением лучевой диагностики больницы в Коммунарке.

Больше месяца доктор не была дома.

«Иногда я приезжаю домой, но не вижусь со своей семьей. Когда нам сказали, что мы будем работать с этим заболеванием, дети, семья были отправлены к моей маме за город, и там они продолжают жить все это время, чтобы меньше контактировать. Каждый из нас, медицинских работников, с самого начала понимал, что изоляция — это самая важная история. Об этом мы говорим с первого дня появления заболевания на нашей территории», — подчеркнула Элеонора Баланюк.

Она отметила, что за последний месяц ситуация с коронавирусом заметно ухудшилась.

«На основании собственного опыта я могу сказать, что за этот месяц ситуация изменилась в худшую сторону. Сначала мы госпитализировали в том числе карантинных пациентов. Сейчас у нас, в основном, находятся пациенты с подтвержденным диагнозом — подтвержденной внебольничной пневмонией. И ужас в том, что это не только пожилые люди, а достаточно много молодых. И при этом у них достаточно тяжело протекает заболевание. В этом наша трагедия, наша беда, и с ней нужно бороться», — сказала врач.

Напомним, по данным на 3 апреля 2020 года, в России подтверждено 4149 случаев заболевания коронавирусом, из которых 34 привели к летальному исходу и 281 — к выздоровлению. Больше всего заболевших — 2923 — в Москве. Тех из них, кто по медицинским показаниям нуждается в госпитализации, в основном, лечат в больнице в Коммунарке.

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Ранее, отметим, у главврача больницы № 40 Дениса Проценко был диагностирован коронавирус. Он самоизолировался в своем кабинете.