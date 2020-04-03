Китайский профессор рассказал, как эпидемия коронавируса приблизила будущее

Пекин, 3 апреля. Профессор Института журналистики университета Цинхуа Жень Ян рассказал, что перемены в жизни из-за пандемии коронавируса произошли намного быстрее, чем ожидалось.

По его словам, он предполагал, что они наступят лишь через десять лет. Как пишет издание Huanqiu.com, во время пандемии перестали работать целые отрасли: это кино, туризм, приостановилось развитие традиционных профессий. При этом ставший еще более популярным Интернет отражает глубокие изменения в мире.

«По сути, бесконтактная жизнь — это развитие искусственного интеллекта до человеческих способностей, это тенденция будущего», — написал он.

Ранее сообщалось, что новая тест-система для выявления коронавируса зарегистрирована в России, производить тесты будет компания «ДНК-Технология». Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Новая тест-система соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса, она позволяет выявлять до десяти копий вируса. С 3 апреля компания будет производить 200-400 наборов, затем компания планирует выйти на производство 1 тысяч наборов в сутки.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства объявил, что оплачиваемые выходные в стране продлятся до 30 апреля. Кроме того, регионы будут сами решать и согласовывать с федеральными властями, какие предприятия остановить, а каким разрешить работать.