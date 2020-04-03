В Приморье обрушился мост через реку Суходол. ФАН-ТВ

В Приморье, недалеко от поселка Романовка (Шкотовский район), обрушился мост через реку Суходол. Момент ЧП снял регистратор упавшей с моста машины. На кадрах видно, что пролет моста буквально сложился после того, как по нему проехал самосвал, и легковушка упала в пропасть. Известно, что водитель отделался испугом, чего нельзя сказать про его автомобиль. Сейчас мост перекрыт, движение транспорта организовано по двум объездным дорогам.