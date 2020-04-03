Фанаты испугались за Кожевникову после фото с синяком под глазом

Москва, 3 апреля. Известная актриса Мария Кожевникова испугала фанатов фотографией, на которой запечатлена с синяком под глазом. Некоторые интернет-пользователи всерьез забеспокоились, не стала ли звезда жертвой домашнего насилия.

«А как проходит ваша самоизоляция?!» — написала Кожевникова в посте.

Снимок звезды вызвал настоящий ажиотаж в Сети. Обеспокоенные фанаты стали гадать, что же приключилось с актрисой. Один из комментаторов заметил, что уже давно не 1 апреля, такие шутки неуместны.

«Это не розыгрыш, это реальность», — ответила пользователю Кожевникова.

Фанаты выдвинули несколько теорий: фингал мог появиться в результате несчастного случая или игр с детьми. Однако нашлись и те, кто посоветовал актрисе обратиться в полицию.

«Наверное, избил муж. Скучно стало жить», — предположила natali_melnikova1.

«Пьющий отец — горе в семье!» — добавил aredkiy.

Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым, они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в 2013 году. Пара воспитывает трех сыновей: Ивана, Максима и Василия.

Ранее популярная певица Светлана Лобода рассказала, чем занимается на карантине. Она не только проводит время с детьми, но и снимает домашние клипы. Недавно она показала ролик, на кадрах которого поет в наполненной пеной ванной.