Клинцевич объяснил, что Twitter наказывает Сербию за симпатии к России

Москва, 3 апреля. Американская социальная сеть Twitter удалила более 8 тыс. аккаунтов в Сербии после того, как президент страны Александр Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

Официальной же причиной удаления стало то, что за аккаунтами якобы стояли неавторизованные пользователи, которые продвигали интересы правящей партии Сербии и ее лидера. По мнению администрации Twitter, это является «ущемлением свободы слова», хотя массовый бан аккаунтов социальная сеть ущемлением не считает.

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, США уже давно взяли на вооружение этот прием. Они манипулируют целыми странами под предлогом защиты демократии и либеральных ценностей.

«В данном случае разговор идет про Сербию. Это страна, которая откровенно поддерживает инициативы РФ, а значит, для них она враждебна. Она посмела встать рядом и сказать доброе слово в адрес России», — пояснил сенатор порталу iReactor.

Он напомнил об инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая предложила разработать российские аналоги популярных западных соцсетей и мессенджеров, чтобы защититься от нападок Twitter и Facebook.

Напомним, что накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что 3 апреля в страну прибудет первый российский самолет с гумпомощью. Речь идет как о медицинском оборудовании, так и о специалистах, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Вучич отметил, что примерно такой же «пакет помощи» Россия ранее предоставила Италии, где эпидемия коронавируса проходит особенно тяжело.