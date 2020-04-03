Минпросвещения РФ надеется, что школьникам не придется учиться летом из-за коронавируса

Москва, 3 апреля. Минпросвещения РФ делает все, чтобы школьникам не пришлось учиться летом из-за ситуации с коронавирусом Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось», — отметил замминистра в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

Глушко подчеркнул, что сейчас все зависит от того, как россияне будут соблюдать введенные меры, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, 2 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с распространением коронавируса. Глава государства объявил, что нерабочие дни в России продлеваются до 30 апреля. Кроме того, дополнительные полномочия получают главы регионов, которые сами смогут ужесточать или смягчать меры в субъектах РФ, напоминает Deita.ru. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, количество выходных дней может быть сокращено, если угроза дальнейшего распространения коронавируса исчезнет или будет сведена к минимуму.

Ранее в связи с эпидемией Минпросвещения перенесло сроки основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) на июнь. Как рассказал Доктор педагогических наук Евгений Ямбург телеканалу «360», проверку знаний могут провести дистанционно.