Юшков объяснил, чем для нефтянников США обернется удар по России и Саудовской Аравии

Лоббисты американских производителей сланцевой нефти потребовали от Белого дома введения санкций против России и Саудовской Аравии. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается, что такой сценарий может быть реализован со стороны властей США.

Как пишет Financial Times, нефтяные компании США обратились к властям, чтобы те с помощью санкций нанесли удар по их основным конкурентам, развязавшим ценовую войну. Известно, что за помощью нефтяники обратились к Рику Перри, бывшему министру энергетики США.

По словам экспертов, нефтепроизводители хотят заставить Россию и Саудовскую Аравию начать переговоры о снижении добычи, а в случае их провала прибегнуть к протекционистским мерам. В беседе с Федеральным агентством новостей Игорь Юшков заявил, что желание американских «сланцевиков» — логичное.

«Они понимают, что если экстренно не поднять цены на нефть, то им придется остановить свою деятельность. При ценах 20–25 долларов за баррель, которые в последнее время держались, ни одного рентабельного проекта по добыче сланцевой нефти не остается, — объяснил Юшков. — Они находятся все в убытках, и вопрос только в том, как быстро им придется остановить добычу сланцевой нефти. Поэтому они призывают власти делать хоть что-то, так как это логично — ввести санкции против конкурентов, чтобы их нефть убрать с рынка».

Эксперт рассказал, что если конкуренты в лице России и Саудовской Аравии уйдут с рынка, то вследствие дефицита нефти цены на нее начнут расти.

«Но реализовать это вряд ли возможно. В ответ на подобные санкции возникнет ситуация 1973 года, когда арабы отказались поставлять нефть США и всем другим союзниками Израиля. К тому же, когда пройдет история с коронавирусом, мир станет нормально потреблять нефть, что приведет к большому дефициту нефти. Во-первых, все равно нефть будут покупать у России и Саудовской Аравии. Во-вторых, это настроит агрессивно арабский мир и Россию против США, которым будет очень тяжело. Вряд ли будет реализован такой сценарий санкций», — сказал он.

Что касается заявления о том, что Россия и Саудовская Аравия устроили ценовую войну, и поэтому против них нужно ввести санкции, то оно абсурдно, убежден Юшков.

«На самом деле на рынке присутствует гигантское перепроизводство нефти, потому что коронавирус вызвал карантинные меры, которые привели к тому, что потребление нефтепродуктов снижается. Заявления саудитов, конечно, свой вклад в это внесли. Но даже если бы соглашение ОПЕК+ сохранилось, то была бы аналогичная ценовая картина», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, цены на нефть рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, которые состоялись 6 марта. Ранее Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности.