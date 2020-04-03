Пекин, 3 апреля. Китайские ученые доказали необходимость срочного лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает научный журнал American Journal of Roentgenology.

Группа медиков под управлением доктора Го Цюань Хуань из Второй народной больницы в китайском городе Уху провела исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что от временного промежутка между диагностированием и началом лечения от коронавирсуа зависит длительность периода выздоровления пациентов.

Доктор Хуань и его коллеги выбрали 25 пациентов с наличием коронавирусной инфекции и поделили их на две группы. В первую вошли пациенты, у которых временной промежуток между диагностикой и началом лечения составил менее трех дней, во вторую группу попали все остальные пациенты.

По итогам исследования выяснилось, что пациенты, которых начали лечить незамедлительно, выздоравливали в течение шести дней. Для выздоровления пациентов, лечение которых было начато позднее, потребовалось около 13 дней. Китайские медики отмечают, что своевременное медицинское вмешательство значительно снижает риск возникновения осложнений.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире пересекло отметку в один миллион человек. От коронавируса скончалось более 53 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.