СК РФ показал видео задержания вице-губернатора Кировской области за взятку

Киров, 3 апреля. Вице-губернатора Кировской Области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в СК РФ по Кировской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере. По версии ведомства, Плитко в 2018 году создал преступную группу, члены которой получали взятки за заключение с «Кировгослесхозом» договоров купли-продажи древесины.

3 апреля сотрудники ФСБ и СК РФ по Кировской области задержали Плитко при получении взятки в размере 3,4 млн рублей от главы Минсельхоза региона Алексея Шургина. Правоохранители устанавливают все детали преступления.

Следственный комитет опубликовал видео задержания Андрея Плитко.

Ранее сообщалось, что замглавы Россельхознадзора Иркутской области Владимир Журавлев съел вещественные доказательства при задержании сотрудниками Следственного комитета.