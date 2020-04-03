Меркель вернулась к работе после карантина

Берлин, 3 апреля. Глава правительства Германии Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место в ведомстве федерального канцлера. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«14 дней домашнего карантина закончены. <…> К счастью, результаты нескольких тестов [на коронавирус] были отрицательными», — сообщил он.

Меркель решила уйти на самоизоляцию после контакта с врачом, у которого выявили коронавирус нового типа. Специалист делал ей профилактическую прививку от пневмококка. Канцлер из дома принимала участие в переговорах в режиме видеоконференций, например, лидеров G20, глав государств и правительств стран Евросоюза.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран, его жертвами стали свыше 54 тысяч человек. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.

Ранее житель Нью-Йорка Виталий Куприй рассказал, как существует охваченный коронавирусом американский город в период карантина. По его словам, многие граждане не соблюдают изоляцию и ходят в парки, а также ездят на метро.