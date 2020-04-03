Россия назвала снос памятника Коневу в Праге «муниципальным вандализмом»

Прага, 3 апреля. Памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесли в Праге по решению муниципальных властей. На месте демонтированного монумента планируется установить «Памятник освобождению Праги».

Что касается снесенного монумента, то его, вероятнее всего установят в каком-нибудь музее, пишет «Царьград». Сообщается, что глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который и был инициатором демонтажа, пошутил, что у скульптуры не было маски от коронавируса.

«У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все-на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос», — отметил он.

В Праге снесли монумент маршалу Коневу.За сносом следили в прямом эфире.Глава района Прага-6 Коларж,комментируя снос памятника,поглумился:

"У него не было маски на лице.Правила должны соблюдать все-на улицу можно выходить,только прикрыв рот и нос"...

Мэры тоже бывают дебилами... pic.twitter.com/oTO2xvGGac — Северное сияние???? (@Pal_Sanja) April 3, 2020

На действия пражских властей уже отреагировала Москва. Посольство РФ в Чехии выразило возмущение и отметило, что снос памятника маршалу, освободившему Прагу от нацистской Германии, выглядит особенно цинично в годовщину 75-летия Победы. Диппредставительство также обратило внимание на то, что многие жители Праги не согласны с поступком властей и считают его актом «муниципального вандализма».

Кроме того, Прага сделала недружественный по отношению к России шаг, который нарушает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года. Этот договор, в частности, обязывает Чехию охранять памятники и заботиться о них.

Отметим, что споры вокруг памятника Коневу велись последние полгода. Пражское руководство заявило о планах снести монумент, однако местные жители и ветеранские организации выступили против. Памятник Коневу, который освободил Прагу от немецких захватчиков, был установлен на площади Интербригад в 1980 году. Именем советского маршала также были названы улицы в Праге и Нимбурке.