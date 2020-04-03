Эксперт по особо опасным инфекциям заявил о положительной тенденции в борьбе с COVID-19

Медики и политики проанализировали статистику выявления заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России и пришли к выводу, что через три недели «можно будет выдохнуть».

«Как только динамика цифр будет снижаться, вот только тогда мы сможем выдохнуть и сказать: «Ура, мы преодолели барьер и идем на снижение»», — заявила в эфире программы «Время покажет» на Первом канале председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Ее слова дополнил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Нужно каждодневные цифры [выявленных случаев заражения коронавирусом] делить на количество проведенных исследований. Чем больше цифры, тем лучше. Надо смотреть, растут ли они изо дня в день. Когда можно будет выдохнуть? Очень правильный срок — четыре недели. Он определяется основным инкубационным периодом. На эти две недели мы высаживаем всех дома, замораживаем деятельность. И сейчас, [спустя неделю самоизоляции], у нас наметилась положительная тенденция — несколько дней рост [числа заболевших], глядя на рост числа анализов, несильный. Еще две недели надо выждать, и тогда мы верхушку, которая нам не нужна, срубим», — уточнил специалист по особо опасным инфекциям.

Ведущий программы Артем Шейнин резюмировал сказанное Жемчуговым.

«Ребята, нужно еще три недели выждать. И если вы три недели терпите, не шарахаетесь, не начинаете нарушать [режим самоизоляции], а цифры будут колебаться вокруг нынешних при росте количества тестов, то можно выдохнуть», — сказал он.

Председатель Московского городского общества терапевтов Павел Воробьев добавил к сказанному в телестудии, что сейчас Россия находится на переломе.

«Совершенно очевидно, мы сейчас находимся на переломе. В лучшую сторону. Заработали частные компании по резкому увеличению количества исследований. Естественно, если вы выполняете 100 исследований, то у вас выявляется один человек, а если тысячу — то десять. То есть нарастание числа зараженных ни о чем не говорит. Это все простая математика», — сказал Воробьев.

Напомним, по данным на 3 апреля 2020 года, в России подтверждено 4 149 случаев заболевания коронавирусом, из которых 34 привели к летальному исходу и 281 — к выздоровлению. С последними новостями и свежей статистикой по коронавирусу в стране и мире можно ознакомиться здесь.