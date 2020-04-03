Мишустин не исключил самого сложного сценария в развитии ситуации с коронавирусом

Москва, 3 апреля. Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, поэтому нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета и рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом — в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий», — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что правительство принимает все необходимые меры для противодействия дальнейшему распространению коронавируса. По его словам, неделю назад было выделено свыше 33 миллиардов рублей на организацию дополнительных койко-мест в больницах. Также премьер-министр поручил сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасную работу медиков.

«В борьбе с опасной болезнью прежде всего должны быть защищены врачи, медсестры, младший медицинский персонал, которые ежедневно сталкиваются с ней лицом к лицу и самоотверженно выполняют свой профессиональный долг», — заявил Мишустин.

По данным на 3 апреля, в России выявили 4149 заразившихся коронавирусом, напоминает «Газета.ру». Кроме того, зарегистрировано 34 летальных исхода. При этом 281 человек полностью выздоровел.

601 новый случай зафиксировали в нашей стране за минувшие сутки, пишет «Утро.ру». Новые заразившиеся выявлены в 32 регионах России. Также за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом. Как сообщает радио Sputnik, заболевшие зарегистрированы уже в 78 регионах РФ.