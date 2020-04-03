Москва, 3 апреля. Российская актриса Катерина Шпица попала под шквал критики из-за поездки в Адлер. Отмечается, что артистка отправилась с родителями и женихом в Краснодарский край, несмотря на то, что передвижения по стране были ограничены. Фотографии она опубликовала в Instagram.

Она успела уехать за неделю до введения режима самоизоляции. У актрисы был запланирован отдых с семьей в горах, и она не стала отказываться от путешествия, несмотря на пандемию.

Фото актрисы Шпицы в Адлере вызвало скандал в Сети.

«Народ предполагает, что если у вас есть вирус, то вы разносите его повсюду», — написали комментаторы. «Карантин в стране, какие прогулки», — негодовали подписчики. «Никто не прется в Адлер отдыхать», — отругали актрису.

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В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней.