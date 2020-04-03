Если вместе победим коронавирус: сроки режима самоизоляции зависят от каждого

Когда кончится режим самоизоляции — главный вопрос, интересующий сейчас миллионы россиян, послушно соблюдающих рекомендацию всех мировых эпидемиологов и властей регионов России. Ответ прост: чем больше людей дома — тем быстрее все мы вернемся к привычной жизни.

Это не шутки и не преувеличение: побороть коронавирус можно единственным способом — лишить его возможности распространяться, перепрыгивать от человека к человеку или проникать к нам через поручни автомобильного транспорта, дверные ручки. Оставаясь дома, мы разрываем цепочку передвижения вируса. Вот почему все без исключения страны, в которых зафиксированы серьезные вспышки коронавируса, объявляют у себя режим самоизоляции.

«Оставайтесь дома», — буквально умоляют с экранов телевизоров, в сторис Instagram, постах в социальных сетях все: врачи, мэры городов, звезды мирового и локального масштабов.

Там, где власти быстро ввели такой режим, а люди послушались, распространение эпидемии замедлилось. Китай, как известно, с ней уже справился полностью.

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы», — объявил президент России Владимир Путин в своем новом обращении к нации 2 апреля.

При этом, добавил глава государства, «как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения».

Может ли случится, что период самоизоляции будет сокращен? Трудно сказать. Эпидемиологи считают, что пик заболеваемости еще не пройден. Но если мы действительно останемся дома, вирусу деваться будет просто некуда. Он умрет. Не мы, а он.

«С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — подтвердил Владимир Путин.

А его пресс-секретарь Дмитрий Песков на следующий же день добавил:

«Как только угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима».

Выбираем: сдадимся и пойдем гулять, добившись ужесточения мер и подарив коронавирусу новые жертвы, или терпим и спустя какое-то время живем полноценной жизнью, применяем навыки, которые получили во время самоизоляции, радуемся природе и расстояниям, по которым успеем так соскучиться. А вечером — бежим домой, к родным и близким. Потому что без них уже не умеем — привыкли.