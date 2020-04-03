Усиление контингента НАТО в Ираке увеличивает угрозу распространения коронавируса

Агрессивная политика, игнорирование чужих интересов и возможность распространение коронавирусной инфекции — все это привело к нежеланию иракцев видеть американских военных в своей стране. Почему присутствие НАТО на Ближнем Востоке стало угрозой для региона — Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил политолог Владимир Шаповалов.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил о достигнутых договоренностях между главами МИД входящих в альянс стран об усилении присутствия военного контингента в Ираке.

Как замечает Столтенбрег, НАТО намерено расширить свою миссию в Ираке, взяв при этом выполнение некоторых функций сил международной коалиции в этой стране. Ранее между руководством НАТО и официальными властями Ирака шли переговоры о расширении миссии альянса и перераспределений некоторых функций американского контингента, находящегося в арабской стране с 2003 года.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФАН рассказал о незаконности нахождения военного контингента НАТО на иракской земле.

Затянувшаяся агрессия

Как замечает собеседника Федерального агентства новостей, решение НАТО усилить свое присутствие в Ираке является нарушением международных правил и противоречит здравому смыслу. Кроме этого, подобные действия в очередной раз демонстрирует агрессивную сущность самого большого в мире военного блока.

«Надо подчеркнуть, что пребывание военных НАТО в Ираке нисколько не снижает напряженность и не способствует миру в этом регионе. Более того, нахождение натовских солдат – основной фактор разжигания агрессии и вооруженной борьбы внутри этой страны. Агрессия стран НАТО против суверенного Ирака в 2003 году превратилась в последующую оккупацию этой страны, которая длится уже 17 лет. Несмотря на многочисленные заявления западных политиков о выводе войск из Ирака, этого так и не было сделано», — говорит Владимир Шаповалов.

Очаг напряженности

Негативное влияние присутствия НАТО на Ближнем Востоке особенно стало заметно после эскалации конфликта между США и Ираном в начале 2020 года, когда Вашингтон принял решение убить командующего иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. После этого иранские силы нанесли удары по американским военным базам на территории Ирака.

На фоне этого иракские власти приняли резолюцию, предполагающую вывод иностранных войск из страны. Однако американские власти заявили, что не собираются делать этого.

«Мы видим игнорирование решения суверенной страны, к тому же союзника по НАТО. Запад сам признает легитимным правительство Ирака, но выполнять его законные решения не собирается. Багдад решился пойти на резолюцию о выводе иностранного контингента под давлением собственных граждан, которые не хотят присутствия натовских военных на своей земле. Большинство иракской общины симпатизирует Ирану, и они не хотят быть жертвой в конфликте между Тегераном и Вашингтоном», — отмечает собеседник ФАН.

Как замечает Владимир Шаповалов, нахождение военных НАТО в Ираке является чрезвычайно негативным фактором, влияющим на происходящее на всем Ближнем Востоке. И особенно опасно это присутствие, а тем более расширение военного контингента, во время распространения эпидемии коронавируса COVID-2019.

«В условиях пандемии наращивание военного контингента наиболее опасно. Уже доказано, что ведение военных действий является опасным фактором в условиях пандемии, поскольку это приводит к гуманитарной катастрофе, перемещению граждан и росту числа беженцев — а все это способствует распространению вируса. Сам факт нахождения больших групп военнослужащих на базах также не способствует снижению риска распространения вируса. Ведь мы видим, что целый авианосец США оказался очагом распространения коронавируса. То же самое ранее было с военным кораблем Нидерландов и наблюдалось на других западных военных объектах», — замечает политолог.

НАТО как угроза на Ближнем Востоке

Агрессивная политика, а также достижение своих целей путем игнорирование международных норм и интересов союзников серьезно испортили отношение арабского населения на Ближнем Востоке к американцам и западным странам в целом. Местное население все больше убеждается в необходимости вывода западных военных для нормализации обстановки в регионе.