СК РФ возбудил три уголовных дела из-за обстрела украинскими силовиками Донбасса

Москва, 3 апреля. Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по факту обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, СКР возбудил три уголовных дела по статье за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

По данным следствия, 28 марта украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка Кировского района Донецка. В результате обстрела погибла 89-летняя женщина. Еще один обстрел произошел 1 апреля в поселке Голубовское города Кировска, скончалась женщина 80 лет.

Следователи считают, что обстрелы были направлены на убийство и причинение вреда гражданскому населению Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР — со столицами в Донецке и Луганске. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, однако в Донбассе все еще фиксируются обстрелы со стороны украинских военнослужащих.